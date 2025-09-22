"Золотой мяч-2025": ПСЖ не сможет быть на церемонии из-за перенесенного дерби

Организаторы сообщили, что матч чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Марселем" перенесен на вечер понедельника из-за прогнозируемых штормовых погодных условий. Матч совпадает по времени с церемонией вручения "Золотого мяча", которая состоится в парижском театре Шатле 22 сентября в 21:00 по киевскому времени. Об этом сообщает ESPN, пишет УНН.

Детали

Таким образом, легендарное противостояние Le Classique не позволит присутствовать игрокам "ПСЖ", а десять футболистов клуба номинированы на различные награды. Среди них – Усман Дембеле, один из фаворитов главной мужской награды. В то же время сам Дембеле, как и его молодой коллега по команде Дезире Дуэ, пропустят матч с "Марселем" из-за травм и не попали в заявку Луиса Энрике. Так что вполне вероятно, что прогнозируемый победитель в номинации лучшего игрока сезона будет присутствовать на церемонии.

Куртуа, Доннарумма, Мартинес: определились номинанты на приз лучшему вратарю мира

Несмотря на то, что большинство экспертов практически не сомневаются в победе французского фаворита, некоторые аналитики прогнозируют возможный успех игроков "Барселоны" – испанца Ламина Ямаля или бразильца Рафиньи. Представителей каталонского клуба отмечают как ярких индивидуальностей, способных определять ход игры. В то же время именно отсутствие крупных международных трофеев может стать для них серьезным препятствием.

"Барса" провела блестящий сезон на внутренней арене, оформив чемпионство и добавив к нему победы в Кубке и Суперкубке Испании. Однако на европейской сцене команде не удалось достичь вершины – каталонцы остановились в полуфинале Лиги чемпионов, уступив место в финале миланскому "Интеру".

Лунин вошел в тройку лучших голкиперов мира: Мартинес победил во второй раз подряд

Церемонию "Золотого мяча" в этом году будут вести Рууд Гуллит и Кейт Скотт, а вручать главную награду будет легенда "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо.

Прошлогоднее событие сопровождалось скандалом – "Реал Мадрид" бойкотировал церемонию, протестуя против того, что награду отдали Родри из "Манчестер Сити", а не Винисиусу Жуниору.

В этом году главной интригой станет то, как "ПСЖ", который в этом сезоне выиграл и Лигу чемпионов, и Суперкубок Европы, совместит участие в дерби с церемонией в столице.

Напомним

7 августа определились 30 претендентов на Золотой мяч – награду лучшему футболисту мира, которую ежегодно присуждает французский журнал "France Football".

Определились 10 претендентов на Трофей Льва Яшина 2025 года – приз, который ежегодно вручают организаторы Золотого мяча лучшему вратарю мира.

В прошлом году лучшим футболистом планеты стал полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте.