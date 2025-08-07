$41.610.07
Эксклюзив
12:15 • 21666 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 25873 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 55609 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 73182 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 61207 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 41057 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43745 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55648 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55658 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119615 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Куртуа, Доннарумма, Мартинес: определились номинанты на приз лучшему вратарю мира

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Организаторы Золотого мяча объявили 10 номинантов на Трофей Льва Яшина 2025 года. Среди них действующий обладатель награды Эмилиано Мартинес, обладатель Лиги чемпионов Джанлуиджи Доннарумма и чемпион Англии 2024/2025 Алиссон Беккер.

Куртуа, Доннарумма, Мартинес: определились номинанты на приз лучшему вратарю мира

Определились 10 претендентов на Трофей Льва Яшина 2025 года – приз, который ежегодно вручают организаторы Золотого мяча лучшему вратарю мира. В список попали действующий обладатель награды Эмилиано Мартинес, обладатель Лиги чемпионов Джанлуиджи Доннарумма, а также чемпион Англии сезона 2024/2025 Алиссон Беккер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ballon d’Or.

Детали

В список номинантов попало 10 голкиперов:

  • Алиссон Беккер (Бразилия, “Ливерпуль”) - чемпион Англии сезона 2024/2025 в составе “Ливерпуля”;
    • Яссин Буну (Марокко, “Аль-Хиляль”);
      • Люка Шевалье (Франция, “Лилль”);
        • Тибо Куртуа (Бельгия, “Реал”) - обладатель Межконтинентального кубка ФИФА 2024;
          • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, “ПСЖ”) - чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка Франции, обладатель кубка Лиги чемпионов;
            • Эмилиано Мартинес (Аргентина, “Астон Вилла”) - действующий обладатель трофея Яшина;
              • Ян Облак (Словения, “Атлетико” Мадрид) - обладатель трофея Самора в Испании за наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру;
                • Давид Райя (Испания, “Арсенал”) - серебряный призер АПЛ;
                  • Матц Селс (Бельгия, “Ноттингем Форест”);
                    • Янн Зоммер (Швейцария, “Интер”) - финалист Лиги чемпионов, лучший голкипер “Серии А” 2024 года.

                      Напомним

                      В прошлом году Андрей Лунин занял третье место среди лучших вратарей по версии France Football. Трофей Яшина второй раз подряд получил Эмилиано Мартинес.

                      Павел Башинский

                      спорт