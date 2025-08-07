Куртуа, Доннарумма, Мартинес: определились номинанты на приз лучшему вратарю мира
Киев • УНН
Организаторы Золотого мяча объявили 10 номинантов на Трофей Льва Яшина 2025 года. Среди них действующий обладатель награды Эмилиано Мартинес, обладатель Лиги чемпионов Джанлуиджи Доннарумма и чемпион Англии 2024/2025 Алиссон Беккер.
Определились 10 претендентов на Трофей Льва Яшина 2025 года – приз, который ежегодно вручают организаторы Золотого мяча лучшему вратарю мира. В список попали действующий обладатель награды Эмилиано Мартинес, обладатель Лиги чемпионов Джанлуиджи Доннарумма, а также чемпион Англии сезона 2024/2025 Алиссон Беккер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ballon d’Or.
Детали
В список номинантов попало 10 голкиперов:
- Алиссон Беккер (Бразилия, “Ливерпуль”) - чемпион Англии сезона 2024/2025 в составе “Ливерпуля”;
- Яссин Буну (Марокко, “Аль-Хиляль”);
- Люка Шевалье (Франция, “Лилль”);
- Тибо Куртуа (Бельгия, “Реал”) - обладатель Межконтинентального кубка ФИФА 2024;
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, “ПСЖ”) - чемпион Франции, обладатель Кубка и Суперкубка Франции, обладатель кубка Лиги чемпионов;
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, “Астон Вилла”) - действующий обладатель трофея Яшина;
- Ян Облак (Словения, “Атлетико” Мадрид) - обладатель трофея Самора в Испании за наименьший показатель пропущенных мячей в среднем за игру;
- Давид Райя (Испания, “Арсенал”) - серебряный призер АПЛ;
- Матц Селс (Бельгия, “Ноттингем Форест”);
- Янн Зоммер (Швейцария, “Интер”) - финалист Лиги чемпионов, лучший голкипер “Серии А” 2024 года.
Напомним
В прошлом году Андрей Лунин занял третье место среди лучших вратарей по версии France Football. Трофей Яшина второй раз подряд получил Эмилиано Мартинес.