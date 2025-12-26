$41.930.22
16:30 • 2492 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
13:36 • 9570 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 16276 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 30005 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 21127 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 17708 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 17977 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20054 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 40369 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
26 декабря, 08:22 • 17391 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В 2025 году многие знаменитости узаконили свои отношения, от тихих церемоний до масштабных празднований. Среди них Стелла Бандерас, Селена Гомес, Патрик Шварценеггер, Хлоя Грейс Морец, Мел Би, Джефф Безос, Кристен Стюарт, Джастин Теру, Роберт Паттинсон и Элайджа Вуд.

Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы

В 2025 году многие знаменитости официально узаконили свои отношения. Кто-то выбрал тихую церемонию без лишнего внимания, а кто-то — масштабное празднование, о котором говорил весь мир. УНН расскажет о самых громких и неожиданных браках 2025 года.

1. Стелла Бандерас и Алекс Грушинский Дочь актера Антонио Бандераса вышла замуж в октябре 2025 года. Ее избранником стал американский бизнесмен Алекс Грушинский, с которым она знакома с детства. К алтарю Стеллу провел ее отец.

2. Селена Гомес и Бенни Бланко Певица Селена Гомес в 33 года впервые официально вышла замуж. Ее мужем стал продюсер и автор песен Бенни Бланко. Свадьба состоялась в узком кругу и прошла в винтажном стиле.

3. Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион Сын Арнольда Шварценеггера женился после десяти лет отношений. Его избранницей стала модель Эбби Чемпион. Празднование состоялось в частном загородном клубе в США с видом на озеро.

4. Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон Актриса Хлоя Грейс Морец узаконила отношения с моделью Кейт Харрисон. Свадьба прошла без огласки и лишней публичности. Детали церемонии пара решила не раскрывать.

5. Мел Би и Рори Макфи 50-летняя певица Мел Би из группы Spice Girls вышла замуж за 37-летнего стилиста Рори Макфи. Свадьба состоялась в центре Лондона, а венчание в соборе Святого Павла. Это уже третий брак артистки.

6. Джефф Безос и Лорен Санчес Одним из самых громких событий года стала свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и его избранницы Лорен Санчес. Для празднования пара арендовала целую Венецию! Что вызвало широкий общественный резонанс. Свадьба была роскошной, а гостями праздника были голливудские знаменитости.

7. Кристен Стюарт и Дилан Майер Звезда "Сумерек", актриса Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку и актрису Дилан Майер. Церемония прошла тайно в закрытом формате в Лос-Анджелесе. Пара не делала публичных заявлений после свадьбы.

8. Джастин Теру и Николь Брайдон В марте 2025 года актер Джастин Теру официально женился на актрисе Николь Брайдон. О свадьбе стало известно уже после того, как она состоялась. Разница в возрасте между супругами составляет 23 года.

9. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Еще одна звезда "Сумерек", актер Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхаус тайно стали супругами. Свадьба состоялась на Карибах в кругу самых близких. Пара решила не устраивать публичную церемонию.

10. Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед

В феврале Голливуд тихо праздновал бракосочетание любимца миллионов. Элайджа после семи лет отношений и двух детей тайно женился в Швеции. Только близкий круг и максимально по-семейному.

