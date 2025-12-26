Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбы

В 2025 году многие знаменитости официально узаконили свои отношения. Кто-то выбрал тихую церемонию без лишнего внимания, а кто-то — масштабное празднование, о котором говорил весь мир. УНН расскажет о самых громких и неожиданных браках 2025 года.

1. Стелла Бандерас и Алекс Грушинский Дочь актера Антонио Бандераса вышла замуж в октябре 2025 года. Ее избранником стал американский бизнесмен Алекс Грушинский, с которым она знакома с детства. К алтарю Стеллу провел ее отец.

2. Селена Гомес и Бенни Бланко Певица Селена Гомес в 33 года впервые официально вышла замуж. Ее мужем стал продюсер и автор песен Бенни Бланко. Свадьба состоялась в узком кругу и прошла в винтажном стиле.

3. Патрик Шварценеггер и Эбби Чемпион Сын Арнольда Шварценеггера женился после десяти лет отношений. Его избранницей стала модель Эбби Чемпион. Празднование состоялось в частном загородном клубе в США с видом на озеро.

4. Хлоя Грейс Морец и Кейт Харрисон Актриса Хлоя Грейс Морец узаконила отношения с моделью Кейт Харрисон. Свадьба прошла без огласки и лишней публичности. Детали церемонии пара решила не раскрывать.

5. Мел Би и Рори Макфи 50-летняя певица Мел Би из группы Spice Girls вышла замуж за 37-летнего стилиста Рори Макфи. Свадьба состоялась в центре Лондона, а венчание в соборе Святого Павла. Это уже третий брак артистки.

6. Джефф Безос и Лорен Санчес Одним из самых громких событий года стала свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и его избранницы Лорен Санчес. Для празднования пара арендовала целую Венецию! Что вызвало широкий общественный резонанс. Свадьба была роскошной, а гостями праздника были голливудские знаменитости.

7. Кристен Стюарт и Дилан Майер Звезда "Сумерек", актриса Кристен Стюарт вышла замуж за сценаристку и актрису Дилан Майер. Церемония прошла тайно в закрытом формате в Лос-Анджелесе. Пара не делала публичных заявлений после свадьбы.

8. Джастин Теру и Николь Брайдон В марте 2025 года актер Джастин Теру официально женился на актрисе Николь Брайдон. О свадьбе стало известно уже после того, как она состоялась. Разница в возрасте между супругами составляет 23 года.

9. Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Еще одна звезда "Сумерек", актер Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхаус тайно стали супругами. Свадьба состоялась на Карибах в кругу самых близких. Пара решила не устраивать публичную церемонию.

10. Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед

В феврале Голливуд тихо праздновал бракосочетание любимца миллионов. Элайджа после семи лет отношений и двух детей тайно женился в Швеции. Только близкий круг и максимально по-семейному.

