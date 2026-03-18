США готовятся ослабить санкции против Венесуэлы из-за нефтяного кризиса

США планируют частично ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы увеличить предложение нефти на мировом рынке на фоне войны с Ираном и резкого роста цен. По данным источников, решение могут объявить уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Речь идет о расширении разрешений для иностранных компаний работать в Венесуэле без нарушения американских санкций. Также рассматривается создание более широкого механизма допуска бизнеса к нефтяному сектору страны.

Мы будем продолжать принимать меры, когда это необходимо, для восстановления мира и процветания в Венесуэле – заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Среди потенциальных участников – компании из Индии, Европы и Бразилии, а также крупные энергетические гиганты, которые уже имеют опыт работы в стране.

Причина – война и дорогой нефтяной рынок

Решение связано с дефицитом нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. С начала боевых действий цены на нефть выросли более чем на 40%. Вашингтон ищет возможности быстро увеличить добычу, и Венесуэла с ее большими запасами стала одним из ключевых вариантов.

Быстрого эффекта не будет

Несмотря на потенциальное ослабление санкций, эксперты сомневаются в быстром результате.

Инфраструктура нефтяной отрасли Венесуэлы находится в упадке, а добыча составляет лишь около трети от уровня 1990-х годов.

В краткосрочной перспективе это абсолютно маргинально – отметил аналитик Франсиско Мональди.

Ожидается, что даже при благоприятных условиях страна сможет нарастить добычу лишь постепенно, что не перекроет глобальный дефицит.

