В Харькове из-за атаки РФ повреждено депо "Новой почты", где хранились отправления почти на миллион грн
Киев • УНН
Вражеский дрон повредил депо "Новой почты" в Харькове с посылками на миллион гривен. Компания выплатит клиентам компенсации за утерянные отправления.
В результате российской атаки беспилотником в ночь на среду в Харькове было повреждено депо №5 Новой почты. Вражеский БПЛА попал в крышу здания, вызвав пожар и частичное обрушение конструкций. Об этом сообщила Новая почта, передает УНН.
Детали
В компании отметили, что на момент удара депо не работало, поэтому сотрудники не пострадали.
Вражеский БПЛА попал в крышу нашего депо, в результате чего возник пожар и частичное обрушение конструкций
Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы. Из-за повреждения крыши, сильного задымления и риска новых обвалов доступ к складским помещениям остается ограниченным.
По предварительным данным, в депо во время атаки находилось 363 отправления общей стоимостью около 1 млн грн. Информация об их состоянии уточняется.
В компании подчеркнули, что клиентам компенсируют объявленную стоимость поврежденных отправлений и отдельно сообщат детали процедуры возмещения.
Несмотря на очередной удар по логистической инфраструктуре, Новая почта продолжает работу. В компании отметили, что имеют резервные логистические схемы и заранее подготовленные сценарии непрерывности деятельности. Актуальную информацию об отправлениях клиенты могут отслеживать через мобильное приложение и на сайте компании.
россияне частично уничтожили хаб Укрпочты во время атаки на Харьков08.06.26, 08:42 • 3050 просмотров