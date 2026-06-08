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россияне частично уничтожили хаб Укрпочты во время атаки на Харьков

Киев • УНН

 • 2060 просмотра

Ночью вражеские дроны атаковали Харьков, попав в склад Укрпочты. Обошлось без жертв, компания обещает компенсации.

россияне частично уничтожили хаб Укрпочты во время атаки на Харьков

россия ночью снова атаковала Харьков, частично уничтожен хаб Укрпочты, сообщили в понедельник гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня у нас была тяжелая ночь. Шахед попал в наш Хаб Харьков. Он частично уничтожен, но главное — все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем

По данным ГСЧС, сегодня ночью россияне нанесли атаку БпЛА по Холодногорскому району города Харькова.

По меньшей мере 7 попаданий вражеских БпЛА зафиксировано в Холодногорском районе Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.

"Одно из попаданий произошло в складское здание почтового отделения. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 кв. м. Предварительно, без жертв и пострадавших", - сообщили детали в ГСЧС.

К ликвидации пожаров привлекались спасатели, в том числе саперы и психологи ГСЧС.

124 из 155 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной08.06.26, 08:19 • 2322 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Социальная сеть
Война в Украине
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Укрпочта
Шахед-136
Харьков