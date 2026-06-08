россияне частично уничтожили хаб Укрпочты во время атаки на Харьков
Киев • УНН
Ночью вражеские дроны атаковали Харьков, попав в склад Укрпочты. Обошлось без жертв, компания обещает компенсации.
россия ночью снова атаковала Харьков, частично уничтожен хаб Укрпочты, сообщили в понедельник гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня у нас была тяжелая ночь. Шахед попал в наш Хаб Харьков. Он частично уничтожен, но главное — все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем
По данным ГСЧС, сегодня ночью россияне нанесли атаку БпЛА по Холодногорскому району города Харькова.
По меньшей мере 7 попаданий вражеских БпЛА зафиксировано в Холодногорском районе Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях.
"Одно из попаданий произошло в складское здание почтового отделения. Разрушены конструкции здания, возник пожар на площади 1000 кв. м. Предварительно, без жертв и пострадавших", - сообщили детали в ГСЧС.
К ликвидации пожаров привлекались спасатели, в том числе саперы и психологи ГСЧС.
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