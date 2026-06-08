россияне частично уничтожили хаб Укрпочты во время атаки на Харьков

россия ночью снова атаковала Харьков, частично уничтожен хаб Укрпочты, сообщили в понедельник гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня у нас была тяжелая ночь. Шахед попал в наш Хаб Харьков. Он частично уничтожен, но главное — все живы. Команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно, и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, мы обязательно все компенсируем