$44.080.0650.580.09
ukenru
США готуються послабити санкції проти Венесуели через нафтову кризу

Київ • УНН

 • 3422 перегляди

Вашингтон дозволить іноземним компаніям працювати у Венесуелі через дефіцит нафти та війну. Експерти прогнозують лише поступове зростання видобутку.

США готуються послабити санкції проти Венесуели через нафтову кризу

США планують частково послабити санкції проти Венесуели, щоб збільшити пропозицію нафти на світовому ринку на тлі війни з Іраном і різкого зростання цін. За даними джерел, рішення можуть оголосити вже найближчими днями. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Йдеться про розширення дозволів для іноземних компаній працювати у Венесуелі без порушення американських санкцій. Також розглядається створення ширшого механізму допуску бізнесу до нафтового сектору країни.

Ми продовжуватимемо вживати заходів, коли це необхідно, для відновлення миру та процвітання у Венесуелі

– заявила представниця Білого дому Тейлор Роджерс.

Серед потенційних учасників – компанії з Індії, Європи та Бразилії, а також великі енергетичні гіганти, які вже мають досвід роботи в країні.

Причина – війна і дорогий нафтовий ринок

Рішення пов’язане з дефіцитом нафти через конфлікт на Близькому Сході. З початку бойових дій ціни на нафту зросли більш ніж на 40%. Вашингтон шукає можливості швидко збільшити видобуток, і Венесуела з її великими запасами стала одним із ключових варіантів.

Швидкого ефекту не буде

Попри потенційне послаблення санкцій, експерти сумніваються у швидкому результаті.

Інфраструктура нафтової галузі Венесуели перебуває у занепаді, а видобуток становить лише близько третини від рівня 1990-х років.

У короткостроковій перспективі це абсолютно маргінально

– зазначив аналітик Франсіско Мональді.

Очікується, що навіть за сприятливих умов країна зможе наростити видобуток лише поступово, що не перекриє глобальний дефіцит.

Степан Гафтко

