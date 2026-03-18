США готуються послабити санкції проти Венесуели через нафтову кризу
Київ • УНН
Вашингтон дозволить іноземним компаніям працювати у Венесуелі через дефіцит нафти та війну. Експерти прогнозують лише поступове зростання видобутку.
США планують частково послабити санкції проти Венесуели, щоб збільшити пропозицію нафти на світовому ринку на тлі війни з Іраном і різкого зростання цін. За даними джерел, рішення можуть оголосити вже найближчими днями. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Йдеться про розширення дозволів для іноземних компаній працювати у Венесуелі без порушення американських санкцій. Також розглядається створення ширшого механізму допуску бізнесу до нафтового сектору країни.
Ми продовжуватимемо вживати заходів, коли це необхідно, для відновлення миру та процвітання у Венесуелі
Серед потенційних учасників – компанії з Індії, Європи та Бразилії, а також великі енергетичні гіганти, які вже мають досвід роботи в країні.
Причина – війна і дорогий нафтовий ринок
Рішення пов’язане з дефіцитом нафти через конфлікт на Близькому Сході. З початку бойових дій ціни на нафту зросли більш ніж на 40%. Вашингтон шукає можливості швидко збільшити видобуток, і Венесуела з її великими запасами стала одним із ключових варіантів.
Швидкого ефекту не буде
Попри потенційне послаблення санкцій, експерти сумніваються у швидкому результаті.
Інфраструктура нафтової галузі Венесуели перебуває у занепаді, а видобуток становить лише близько третини від рівня 1990-х років.
У короткостроковій перспективі це абсолютно маргінально
Очікується, що навіть за сприятливих умов країна зможе наростити видобуток лише поступово, що не перекриє глобальний дефіцит.
