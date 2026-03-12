США офіційно визнали уряд Делсі Родрігес єдиною легітимною владою Венесуели

Уряд Сполучених Штатів зробив черговий крок до повної легітимізації влади виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес у межах судових процесів на території США. Федеральний прокурор Мангеттена Джей Клейтон подав до суду "заяву про зацікавленість", у якій офіційно підтвердив позицію Вашингтона щодо визнання кабінету Родрігес єдиним законним представником південноамериканської держави. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Подання відповідного документа стало прямою відповіддю на запит федерального суду щодо уточнення статусу венесуельського керівництва після усунення від влади Ніколаса Мадуро американськими військами. Державним департаментом США було надано офіційний лист, у якому пояснюється необхідність визнання адміністрації Родрігес для забезпечення правонаступництва та захисту національних інтересів у судових суперечках. Наразі Ніколас Мадуро перебуває під слідством за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків, тоді як опозиційні структури, що представляли інтереси країни з 2019 року, втрачають свої повноваження в юридичному полі США.

Уряд Сполучених Штатів визнає Делсі Родрігес виконувачкою обов’язків президента Венесуели. Це уточнення подано у світлі нещодавніх кроків Вашингтона щодо офіційного визнання нового уряду Венесуели та його повноважень у судових розв’язаннях спорів щодо активів країни – йдеться у заяві прокурора Джея Клейтона.

Аргументація Державного департаменту США

Старший співробітник Бюро у справах Західної півкулі Державного департаменту Майкл Козак детально виклав причини такої зміни курсу у своєму зверненні від 10 березня.

За його словами, стабільність фінансових зобов’язань Венесуели перед міжнародними кредиторами та жертвами збройного конфлікту вимагає чіткого визначення суб’єкта владних повноважень.

Нова дипломатична лінія Білого дому під керівництвом Дональда Трампа спрямована на швидку інтеграцію уряду Родрігес у міжнародні правові механізми для розв’язання багаторічних майнових претензій, накопичених за часів правління Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро.

