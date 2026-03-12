$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 8648 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 19821 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 27028 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 23193 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 28576 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 31279 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 37155 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34450 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44906 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121163 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
США офіційно визнали уряд Делсі Родрігес єдиною легітимною владою Венесуели

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Прокурор Мангеттена підтвердив визнання адміністрації Родрігес після усунення Мадуро. Це необхідно для захисту активів та вирішення судових спорів.

США офіційно визнали уряд Делсі Родрігес єдиною легітимною владою Венесуели

Уряд Сполучених Штатів зробив черговий крок до повної легітимізації влади виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес у межах судових процесів на території США. Федеральний прокурор Мангеттена Джей Клейтон подав до суду "заяву про зацікавленість", у якій офіційно підтвердив позицію Вашингтона щодо визнання кабінету Родрігес єдиним законним представником південноамериканської держави. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Подання відповідного документа стало прямою відповіддю на запит федерального суду щодо уточнення статусу венесуельського керівництва після усунення від влади Ніколаса Мадуро американськими військами. Державним департаментом США було надано офіційний лист, у якому пояснюється необхідність визнання адміністрації Родрігес для забезпечення правонаступництва та захисту національних інтересів у судових суперечках. Наразі Ніколас Мадуро перебуває під слідством за звинуваченнями у незаконному обігу наркотиків, тоді як опозиційні структури, що представляли інтереси країни з 2019 року, втрачають свої повноваження в юридичному полі США.

Уряд Сполучених Штатів визнає Делсі Родрігес виконувачкою обов’язків президента Венесуели. Це уточнення подано у світлі нещодавніх кроків Вашингтона щодо офіційного визнання нового уряду Венесуели та його повноважень у судових розв’язаннях спорів щодо активів країни

– йдеться у заяві прокурора Джея Клейтона.

Аргументація Державного департаменту США

Старший співробітник Бюро у справах Західної півкулі Державного департаменту Майкл Козак детально виклав причини такої зміни курсу у своєму зверненні від 10 березня.

Chevron та Shell готують масштабні нафтові угоди у Венесуелі після зміни політичного режиму11.03.26, 05:34 • 5350 переглядiв

За його словами, стабільність фінансових зобов’язань Венесуели перед міжнародними кредиторами та жертвами збройного конфлікту вимагає чіткого визначення суб’єкта владних повноважень.

Нова дипломатична лінія Білого дому під керівництвом Дональда Трампа спрямована на швидку інтеграцію уряду Родрігес у міжнародні правові механізми для розв’язання багаторічних майнових претензій, накопичених за часів правління Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро.

США та Венесуела офіційно відновлюють дипломатичні відносини після усунення Мадуро06.03.26, 04:30 • 6589 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Дипломатка
Ніколас Мадуро
Державний департамент США
Білий дім
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки