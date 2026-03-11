Chevron та Shell готують масштабні нафтові угоди у Венесуелі після зміни політичного режиму

$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 14319 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 46163 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 39111 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 28082 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 34709 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 31157 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 48437 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 57053 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53825 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85727 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Публікації
Ексклюзиви
Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк10 березня, 18:55
Іран почав мінувати Ормузьку протоку - ЗМІ10 березня, 19:37
Світові ціни на нафту впали на 11% після прогнозів Трампа щодо деескалації з Іраном21:59
У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі22:34
Українська компанія "Аеробавовна" відроджує використання аеростатів для сучасної війни23:16
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Лев XIV
Гітанас Науседа
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери10 березня, 11:32
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
Storm Shadow

Chevron та Shell готують масштабні нафтові угоди у Венесуелі після зміни політичного режиму

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Chevron та Shell розширюють видобуток нафти у Венесуелі після зміни влади. США перевіряють контракти на відповідність санкціям до кінця березня.

Chevron та Shell готують масштабні нафтові угоди у Венесуелі після зміни політичного режиму
Фото: Reuters

Міжнародні енергетичні гіганти Chevron та Shell наближаються до підписання перших великих контрактів на видобуток нафти у Венесуелі з моменту переходу влади під контроль США у січні 2026 року. Ці домовленості стануть частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо відновлення венесуельської нафтової промисловості, інвестиційний потенціал якої оцінюють у 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Компанія Chevron погодила попередні умови розширення свого найбільшого проєкту Petropiar у поясі Оріноко, отримавши права на розробку нової ділянки Аякучо 8.

США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти28.02.26, 02:55 • 22929 переглядiв

Це дозволить американському гіганту суттєво наростити видобуток надважкої нафти та закріпити статус найбільшого приватного виробника в регіоні. Водночас британська Shell підписала угоди про розробку родовищ Каріто та Пірітал на сході країни, які є цінними джерелами легкої нафти та природного газу, необхідних для змішування експортних сортів палива.

Ревізія галузі та перевірка санкційного комплаєнсу

Наразі уряд Венесуели завершує масштабний перегляд усіх чинних нафтогазових контрактів, який має закінчитися до кінця березня. Влада попереджає, що проєкти, які не досягли інвестиційних цілей або залишалися неактивними, можуть бути розірвані.

Паралельно з цим адміністрація США проводить ретельну перевірку всіх потенційних партнерів на відповідність санкційним вимогам, перш ніж надати дозвіл на розширення діяльності в південноамериканській країні.

США та Венесуела офіційно відновлюють дипломатичні відносини після усунення Мадуро06.03.26, 04:30 • 6565 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Енергетика
Вибори в США
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки