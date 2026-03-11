Chevron та Shell готують масштабні нафтові угоди у Венесуелі після зміни політичного режиму

Фото: Reuters

Міжнародні енергетичні гіганти Chevron та Shell наближаються до підписання перших великих контрактів на видобуток нафти у Венесуелі з моменту переходу влади під контроль США у січні 2026 року. Ці домовленості стануть частиною стратегії адміністрації Дональда Трампа щодо відновлення венесуельської нафтової промисловості, інвестиційний потенціал якої оцінюють у 100 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Компанія Chevron погодила попередні умови розширення свого найбільшого проєкту Petropiar у поясі Оріноко, отримавши права на розробку нової ділянки Аякучо 8.

США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти

Це дозволить американському гіганту суттєво наростити видобуток надважкої нафти та закріпити статус найбільшого приватного виробника в регіоні. Водночас британська Shell підписала угоди про розробку родовищ Каріто та Пірітал на сході країни, які є цінними джерелами легкої нафти та природного газу, необхідних для змішування експортних сортів палива.

Ревізія галузі та перевірка санкційного комплаєнсу

Наразі уряд Венесуели завершує масштабний перегляд усіх чинних нафтогазових контрактів, який має закінчитися до кінця березня. Влада попереджає, що проєкти, які не досягли інвестиційних цілей або залишалися неактивними, можуть бути розірвані.

Паралельно з цим адміністрація США проводить ретельну перевірку всіх потенційних партнерів на відповідність санкційним вимогам, перш ніж надати дозвіл на розширення діяльності в південноамериканській країні.

США та Венесуела офіційно відновлюють дипломатичні відносини після усунення Мадуро