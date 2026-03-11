Chevron и Shell готовят масштабные нефтяные сделки в Венесуэле после смены политического режима

Фото: Reuters

Международные энергетические гиганты Chevron и Shell приближаются к подписанию первых крупных контрактов на добычу нефти в Венесуэле с момента перехода власти под контроль США в январе 2026 года. Эти договоренности станут частью стратегии администрации Дональда Трампа по восстановлению венесуэльской нефтяной промышленности, инвестиционный потенциал которой оценивается в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компания Chevron согласовала предварительные условия расширения своего крупнейшего проекта Petropiar в поясе Ориноко, получив права на разработку нового участка Аякучо 8.

Это позволит американскому гиганту существенно нарастить добычу сверхтяжелой нефти и закрепить статус крупнейшего частного производителя в регионе. В то же время британская Shell подписала соглашения о разработке месторождений Карито и Пиритал на востоке страны, которые являются ценными источниками легкой нефти и природного газа, необходимых для смешивания экспортных сортов топлива.

Ревизия отрасли и проверка санкционного комплаенса

Сейчас правительство Венесуэлы завершает масштабный пересмотр всех действующих нефтегазовых контрактов, который должен закончиться до конца марта. Власти предупреждают, что проекты, которые не достигли инвестиционных целей или оставались неактивными, могут быть расторгнуты.

Параллельно с этим администрация США проводит тщательную проверку всех потенциальных партнеров на соответствие санкционным требованиям, прежде чем предоставить разрешение на расширение деятельности в южноамериканской стране.

