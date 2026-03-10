$43.900.1750.710.17
ukenru
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Нефть Brent подешевела до 87,80 доллара за баррель из-за прогнозов деэскалации. ВМС США начали сопровождать танкеры для стабилизации мировых поставок.

Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном

Стоимость энергоносителей на мировых рынках продемонстрировала рекордное падение на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 11,16 доллара, остановившись на отметке 87,80 доллара за баррель. Это самое масштабное однодневное падение цены с марта 2022 года, которое произошло сразу после того, как котировки достигли многолетних максимумов из-за перебоев в поставках.

Влияние военного сопровождения на стабилизацию рынка

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что американские военно-морские силы начали сопровождать нефтяные танкеры, чтобы гарантировать бесперебойные поставки сырья на мировые рынки в условиях боевых действий. Такие шаги администрации направлены на стабилизацию энергетического сектора и снижение давления на потребителей.

Мировые цены на газ и уголь стремительно взлетают вслед за нефтью на фоне энергетического кризиса из-за войны в Иране09.03.26, 11:09 • 5290 просмотров

ВМС США успешно сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить дальнейшие поставки нефти на мировые рынки. Президент Трамп поддерживает стабильность мировой энергетики во время военных операций против Ирана

- сообщил Крис Райт в социальной сети X.

Степан Гафтко

