Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном

Стоимость энергоносителей на мировых рынках продемонстрировала рекордное падение на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 11,16 доллара, остановившись на отметке 87,80 доллара за баррель. Это самое масштабное однодневное падение цены с марта 2022 года, которое произошло сразу после того, как котировки достигли многолетних максимумов из-за перебоев в поставках.

Влияние военного сопровождения на стабилизацию рынка

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил, что американские военно-морские силы начали сопровождать нефтяные танкеры, чтобы гарантировать бесперебойные поставки сырья на мировые рынки в условиях боевых действий. Такие шаги администрации направлены на стабилизацию энергетического сектора и снижение давления на потребителей.

