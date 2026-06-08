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От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах

Киев • УНН

 • 6702 просмотра

Юрист Мирослава Драч объяснила последствия нарушений в сфере публичных закупок. За тендерные сговоры и хищение средств грозят штрафы или тюрьма.

От штрафа до 12 лет лишения свободы: каким может быть наказание за злоупотребления на тендерах

Ответственность за махинации в сфере публичных закупок может варьироваться от административно-хозяйственных санкций до уголовного наказания в виде лишения свободы. Юрист ЮК "Приходько и партнеры" Мирослава Драч в комментарии УНН разъяснила, от чего может зависеть конкретная квалификация преступления.

Конкретная квалификация зависит от способа совершения нарушения, круга причастных лиц и нанесенного ущерба, пояснила юрист.

Если речь идет о тендерном сговоре между участниками, то такие действия квалифицируются как антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов, ответственность за которые предусмотрена пунктом 4 части 2 статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции". По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет Украины может наложить штраф в размере до 10% годового дохода (выручки) субъекта хозяйствования в соответствии со статьей 52 указанного Закона, а также включить компанию в перечень субъектов, в отношении которых установлен факт сговора, что фактически делает невозможным участие в публичных закупках в течение определенного законом периода 

- разъяснила Мирослава Драч.

По словам юриста, к признакам тендерного сговора относятся: использование общих IP-адресов, одинаковые ошибки в документах, связанность компаний через учредителей или работников, отсутствие реальной конкуренции во время аукциона, а также обмен информацией о содержании тендерных предложений до завершения процедуры закупки.

Если же в результате таких действий произошло незаконное завладение бюджетными средствами или их растрата, чаще всего применяется статья 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Именно эта статья является одной из наиболее распространенных в уголовных производствах, связанных с нарушениями в сфере публичных закупок. В случае установления особо крупных размеров ущерба или деятельности организованной группы санкция может предусматривать до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества 

- отметила Драч.

Что касается "слива" тендерных предложений конкурентов, то обычно он не рассматривается изолированно, а как одно из доказательств сговора, злоупотребления служебным положением или реализации схемы по завладению бюджетными средствами.

Поэтому в большинстве резонансных дел ключевая правовая квалификация также строится вокруг статьи 191 УК Украины 

- добавила юрист.

Напомним

Несмотря на то, что государство постоянно заявляет о попытках сделать процедуры государственных закупок максимально прозрачными и закрыть все лазейки для возможных злоупотреблений, мы время от времени слышим о том, что кто-то таки нагрел руки на тендерах. Чаще всего речь идет о завышении цен на товары или услуги, которые заказывают государственные или коммунальные учреждения. Однако на самом деле возможностей для злоупотреблений и манипуляций на тендерах гораздо больше.

УНН разбирал наиболее распространенные, например, написание требований к лотам под конкретного поставщика, тендеры-близнецы, которые используются для проведения закупки у конкретного поставщика путем переговорной процедуры. Также во время тендеров случаются случаи "слива" информации участникам (цены, условия договора). Иногда сливается и информация о тендерных предложениях участников. Так журналисты указывали на возможность реализации подобной практики в тендерах, которые проводит Черкасский областной онкоцентр. Обращалось внимание, что частым победителем в закупках там выступает компания "Онкомедика". В основном эта компания была единственным участником закупок, а в тех случаях, когда на тендере появлялись конкуренты, она все равно побеждала, при этом с предложением, которое могло быть по цене выше других. Такие действия могут свидетельствовать о том, что представителям "Онкомедики" передали закрытую информацию о тендерном предложении конкурента, чтобы фирма смогла дать большее предложение для победы в конкурсе. Еще одна очень распространенная схема — сговор участников. За недопущением таких сговоров следит Антимонопольный комитет. Примеров выявления согласованных действий довольно много, и иногда компаниям приходится платить миллионные штрафы, например, "Продмет" и "Стилс Украина" были оштрафованы АМКУ на 9,2 млн грн — за согласованные действия во время закупок сплавов и труб.

Лилия Подоляк

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