Удар РФ по Днепропетровской области: погиб мужчина, пятеро пострадавших

В Днепропетровской области из-за ударов рф погиб мужчина, еще 5 человек пострадали. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

По его словам, в течение дня россияне почти 40 раз атаковали 4 района области.

В Никопольском районе погиб мужчина, еще 5 человек пострадали. Одного из них спасатели доставили в больницу. Повреждены пятиэтажный дом, частные дома, хозяйственная постройка, гараж, автомобиль и рейсовый автобус. В одной из квартир произошел пожар: пожарные его ликвидировали