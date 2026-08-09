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Удар РФ по Днепропетровской области: погиб мужчина, пятеро пострадавших

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

Российские войска почти 40 раз атаковали Днепропетровскую область. В Никопольском районе погиб мужчина, ещё пять человек пострадали.

Удар РФ по Днепропетровской области: погиб мужчина, пятеро пострадавших

В Днепропетровской области из-за ударов рф погиб мужчина, еще 5 человек пострадали. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в течение дня россияне почти 40 раз атаковали 4 района области.

В Никопольском районе погиб мужчина, еще 5 человек пострадали. Одного из них спасатели доставили в больницу. Повреждены пятиэтажный дом, частные дома, хозяйственная постройка, гараж, автомобиль и рейсовый автобус. В одной из квартир произошел пожар: пожарные его ликвидировали

- констатировали в ГСЧС.

Там также рассказали, что в Синельниковском районе повреждены частные дома и автомобили, в Криворожском — инфраструктура.

В Павлограде из-за атаки БПЛА возникли пожары на территории пищевого предприятия и на открытой местности. В Вербковской общине — горела экосистема

- резюмировали спасатели.

Напомним

8 августа российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области. Ранения получили 9 человек, среди них четверо детей.

Из-за обстрелов рф в Днепропетровской области без света остались 126 000 семей - ДТЭК05.08.26, 21:08 • 5309 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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