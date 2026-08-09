Атака рф на Житомирскую область - предприятие "Кромберг энд Шуберт" с 3500 сотрудниками приостановило работу

В результате российской атаки на Житомирскую область значительные повреждения и разрушения получило предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир". Из-за этого компания, где работают 3 500 человек, временно приостановила работу на неопределенный срок. Сотрудники не пострадали. Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

По словам председателя Житомирской ОВА, повреждено одно из бюджетообразующих предприятий региона. "Кромберг энд Шуберт Житомир" имеет 100% немецких инвестиций, работает в Житомирской области 11 лет и обеспечивает рабочими местами около 3 500 человек.

В настоящее время последствия вражеской атаки локализованы силами ГСЧС. На месте работает следственно-оперативная группа правоохранительных органов. Областная военная администрация совместно с органами местного самоуправления уже работает над поиском возможных путей помощи стратегическому инвестору.

Мы заинтересованы в сохранении работы предприятия, поддержке его коллектива и создании условий для максимально быстрого восстановления. Благодарю спасателей, правоохранителей и все службы, которые оперативно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки

В компании официально заявили, что в течение последних суток предприятие подверглось атаке. Производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и масштабные разрушения.

Для нас самое важное, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал

Из-за значительного уровня повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок. Возможные сроки восстановления деятельности станут понятны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ.

Благодарим наших сотрудников за выдержку и сплоченность, экстренные службы - за оперативную работу, а всех, кто поддерживает нас в этот сложный момент, - за неравнодушие и помощь