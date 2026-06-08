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Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Киев • УНН

 • 2238 просмотра

В бюджет поступило 2,6 млрд евро на социальные и гуманитарные нужды. Общая сумма финансирования по Ukraine Facility достигла 29,4 млрд евро.

Украина получила от ЕС новый транш в 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Украина получила седьмой транш объемом 2,8 млрд евро в рамках Ukraine Facility от Европейского Союза, сообщила в понедельник Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях, пишет УНН.

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 млрд евро. С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро

- написала Свириденко.

Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро.

По ее словам, "средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных нужд".

Как указала Свириденко, это уже седьмой транш по программе.

"На данном этапе Украина выполнила 11 индикаторов Плана Украины, охватывающих реформы в сферах государственного управления, экономической политики, энергетики, цифровизации и верховенства права, - отметила она. - Кроме того, Украина досрочно выполнила ряд условий, предусмотренных для последующих этапов финансирования. Мы впервые получим дополнительную компенсацию за опережающее выполнение обязательств по реформам".

"По состоянию на конец мая 2026 года Украина выполнила 86 мероприятий Плана, еще 65 находятся на разных этапах реализации. Правительство продолжает системно внедрять необходимые изменения для обеспечения экономической устойчивости, восстановления страны и приближения к членству в ЕС", - сообщила Премьер.

В Европейской комиссии подтвердили, что "Еврокомиссия сегодня выделила Украине почти 2,8 миллиарда евро для удовлетворения ее финансовых потребностей и поддержки государственного управления".

С этим последним платежом общая поддержка ЕС, предоставленная в рамках Ukraine Facility, как сообщается, эквивалентна почти 77% финансирования, доступного в рамках первого направления механизма, которое обеспечивает прямую поддержку государственного бюджета.

"Выплата происходит после успешного внедрения Украиной реформ в нескольких стратегических секторах, включая управление государственными финансами, судебную систему, финансовые рынки, человеческий капитал, бизнес-среду, энергетику, сельское хозяйство, критически важное сырье, цифровизацию и зеленый переход", - отметили в Еврокомиссии.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос сказала: "Скорость и преданность Украины проведению значимых реформ оправдали этот платеж, и сейчас мы также прокладываем путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении".

"Украина подала частичный запрос на платеж 14 апреля. 28 мая государства-члены Совета ЕС одобрили оценку Еврокомиссии о том, что Украина успешно выполнила 11 реформ, связанных с этим платежом, вместе с тремя невыполненными реформами из пятого и шестого платежей, а также четырьмя реформами, перенесенными из будущих траншей", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро28.05.26, 16:18 • 14013 просмотров

Юлия Шрамко

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