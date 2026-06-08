Оборонная промышленность - драйвер экономики: как производители оружия масштабируются благодаря реинвестированию

До 2022 года Украина зарекомендовала себя как заметный игрок на рынке IT-технологий. Начало полномасштабной войны сместило вектор развития в сторону оборонной промышленности, которая стала залогом выживания государства и драйвером экономики. За время полномасштабной войны наше государство превратилось в одного из мировых лидеров по производству дронов. Сегодня Украина производит более 1 000 видов вооружений, от FPV-дронов до ракет. Около 40% оружия на фронте – отечественного производства. А треть роста ВВП в 2024 году, по оценкам, обеспечена именно военной сферой.

Глобальный феномен перевооружения

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году мировые военные расходы достигли рекордных 2,718 трлн долларов – это самый высокий показатель со времен окончания "холодной войны", и он продолжает расти. Глобальные расходы на вооружение в течение последнего десятилетия выросли на 41%. В Европе продолжается настоящая гонка перевооружения. Показателен пример немецкого концерна Rheinmetall, который все больше переориентируется с машиностроения на производство вооружения и боеприпасов.

И на этом фоне как никогда четким становится понимание, что оборонные расходы — это не только о безопасности, но и о мощном мультипликативном эффекте, когда развитие ОПК становится драйвером экономики. Понимают это как государства, активно вкладывающиеся в оборонные контракты и развивающие инструменты кредитования производителей вооружения, так и сами игроки рынка, активно реинвестирующие в масштабирование производства. CEO Rheinmetall Армин Паппергер уже назвал ситуацию в мире "эрой перевооружения, которая приносит рост, которого мы никогда ранее не видели". На этом фоне консорциум реинвестировал в течение 2023-2024 годов около 8 млрд евро в строительство заводов, поглощения и развитие новых цепочек поставок.

Мультипликативный эффект, движущий экономику вперед

По оценкам исследователей Kiel Institute, в Европе дополнительные 300 млрд евро расходов в оборонную промышленность могут генерировать эквивалентный объем экономической активности. По оценкам немецких аналитиков, каждое "оборонное" евро генерирует около 2,7 евро дополнительного ВВП благодаря вовлеченности смежных отраслей и технологическим перетокам – последние не только о мгновенном эффекте роста, но и о масштабировании и развитии технологий будущего. Если говорить на конкретных примерах, то в свое время военные R&D-инвестиции способствовали появлению таких гражданских технологий, как радар, интернет, GPS, полупроводники. Сегодня же сферы технологических перетоков уже охватывают искусственный интеллект, сферу логистики, кибербезопасность, энергосберегающие технологии.

Масштабирование производства, создание новых рабочих мест, разработка новейших технологий – двигают экономику вперед. Однако все это невозможно без финансирования. Частично, как мы указывали, роль инвестора на себя берут государства – через оборонные заказы и дополнительные механизмы кредитования, смягчение налоговой политики, содействие выходу продукции на внешние рынки. Но критически важным здесь остается механизм реинвестирования производителей в развитие собственных мощностей. Особенно актуально это для Украины, где государство финансово ограничено, а возможность поставок вооружения на международные рынки не открыта в полной мере. В этих условиях государство предлагает льготные налоговые режимы, а в 2023 году подняло разрешенный уровень прибыльности производителей некоторых видов вооружения до 25%, постепенно расширив этот список, в который вошли и производители боеприпасов, и производители БпЛА. Все это должно способствовать притоку частных инвестиций и реинвестированию. Также изменение "потолка" прибыльности должно способствовать развитию локализации производства комплектующих вооружения.

Придерживаются ли украинские производители такой прибыльности? Вопрос открытый, ведь в публичном пространстве мы обнаружили лишь один кейс, когда производитель вооружения озвучил эту информацию. Речь идет об украинском производителе ударных беспилотников для глубокого поражения и ракеты "Фламинго", компании Fire Point. 21,5% – такую цифру подтвердили международные аудиторы. При этом, как сообщил основатель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, все заработанные средства реинвестируются в производство, и им удалось достичь 90% локализации комплектующих своих изделий, а это – новые рабочие места и развитие смежных технологий.

"FP-1, FP-2 — это более 90%, в FP-5 один только элемент неукраинского производства. И то же самое в следующих баллистических ракетах — все будет наше", — рассказал Денис Штилерман.

Украина уже прошла путь от производства нескольких тысяч дронов в год до 4 миллионов. По оценкам Киевской школы экономики, рынок оборонных технологий по итогам 2025 года оценивался минимум в 6,8 млрд долларов, значительная часть роста ВВП страны обеспечена именно оборонным сектором. Но он нуждается в большей загруженности заказами – его потенциал реализован далеко не в полной мере, а это сдерживает и реинвестирование, которое является условием дальнейшего масштабирования производства, совершенствования технологий, которые уже конкурентоспособны на внешних рынках и вызывают большой интерес у партнеров.

Современные реалии требуют прагматичных подходов и понимания того, что оборонный комплекс является двигателем прогресса и развития. Это не уникальное украинское изобретение, но именно в Украине оно проявляется ярче всего.