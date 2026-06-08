Трамп поддержал необычную кандидатуру посредника между Украиной и россией – СМИ

Президент США Дональд Трамп поддержал идею привлечения Патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в усилиях по достижению прекращения огня между Украиной и россией. Соответствующий вопрос обсуждался во время встречи в Белом доме на прошлой неделе, сообщает Ynet News, передает УНН.

По данным источников издания, в ходе переговоров в Вашингтоне стороны обсудили возможность использования авторитета главы Иерусалимской православной церкви для налаживания канала коммуникации между москвой и Киевом.

Собеседники издания отмечают, что Феофил III считается фигурой, которой могут доверять обе стороны конфликта в силу его авторитета в православном мире, а также предыдущего участия в дипломатических и гуманитарных инициативах.

Его главное преимущество заключается в том, что он является неполитической фигурой, пользующейся религиозным и моральным доверием – цитирует издание свои источники.

По информации Ynet News, позже в этом месяце патриарх может провести встречу с президентом рф владимиром путиным в рамках этой инициативы.

Источники, близкие к Феофилу III, считают, что Трамп стремится достичь хотя бы определенного прогресса в одном из крупнейших мировых конфликтов, а любое продвижение на украинском направлении может повлиять и на стратегические приоритеты Вашингтона в других регионах.

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Помимо войны между Украиной и россией, во время встречи также поднимался вопрос положения христианских общин на Ближнем Востоке, защиты свободы вероисповедания и доступа к святым местам.

Защита христианских общин и святых мест, сохранение свободы вероисповедания и открытого доступа к святыням – это не только религиозный вопрос, но и условие стабильности, сосуществования и мира во всем регионе – заявил Феофил III после встречи.

Во время визита патриарх также вручил Трампу знак Grand Cross Bearer ордена Хранителей Гроба Господня, одну из высших наград Иерусалимского греческого православного патриархата.

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