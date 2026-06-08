Трамп поддержал необычную кандидатуру посредника между Украиной и россией – СМИ
Киев • УНН
Дональд Трамп поддержал привлечение Патриарха Феофила III к переговорам между Украиной и рф. Глава церкви может встретиться с путиным уже в этом месяце.
Президент США Дональд Трамп поддержал идею привлечения Патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника в усилиях по достижению прекращения огня между Украиной и россией. Соответствующий вопрос обсуждался во время встречи в Белом доме на прошлой неделе, сообщает Ynet News, передает УНН.
По данным источников издания, в ходе переговоров в Вашингтоне стороны обсудили возможность использования авторитета главы Иерусалимской православной церкви для налаживания канала коммуникации между москвой и Киевом.
Собеседники издания отмечают, что Феофил III считается фигурой, которой могут доверять обе стороны конфликта в силу его авторитета в православном мире, а также предыдущего участия в дипломатических и гуманитарных инициативах.
Его главное преимущество заключается в том, что он является неполитической фигурой, пользующейся религиозным и моральным доверием
По информации Ynet News, позже в этом месяце патриарх может провести встречу с президентом рф владимиром путиным в рамках этой инициативы.
Источники, близкие к Феофилу III, считают, что Трамп стремится достичь хотя бы определенного прогресса в одном из крупнейших мировых конфликтов, а любое продвижение на украинском направлении может повлиять и на стратегические приоритеты Вашингтона в других регионах.
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Помимо войны между Украиной и россией, во время встречи также поднимался вопрос положения христианских общин на Ближнем Востоке, защиты свободы вероисповедания и доступа к святым местам.
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Во время визита патриарх также вручил Трампу знак Grand Cross Bearer ордена Хранителей Гроба Господня, одну из высших наград Иерусалимского греческого православного патриархата.
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