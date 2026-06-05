Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Сергей Кислица прокомментировал заявления президента рф владимира путина относительно возможного участия экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в переговорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу политика в соцсети Х.



Детали

Кислица обратил внимание на то, что путин неоднократно предлагал Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика. В то же время политик напомнил о состоянии здоровья бывшего канцлера Германии.

Когда старый кремлевский чудак снова и снова предлагает Герхарда Шредера в качестве переговорщика, это особая форма троллинга — отметил Кислица.

Он также заметил, что врач Шредера ранее заявлял о неспособности бывшего канцлера выдержать длительную физическую и психологическую нагрузку.

По словам врача, Шредер ни сейчас, ни в обозримом будущем не способен справиться с физической и психологической нагрузкой длительного, особенно публичного, допроса в следственном комитете.

Кислица также привел определение Всемирной организации здравоохранения, согласно которому выгорание — это профессиональное явление, возникающее в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться.

Что известно о состоянии Шредера

Как сообщало агентство dpa в 2025 году со ссылкой на письмо врача, бывший канцлер Германии Герхард Шредер страдает тяжелым синдромом выгорания с типичными симптомами глубокого истощения и серьезной нехватки энергии.

В документе также отмечалось, что у 80-летнего на тот момент Шредера были трудности с концентрацией и памятью, нарушения сна и сниженная эмоциональная устойчивость. Сейчас ему 82 года.

Контекст

Герхард Шредер занимал должность федерального канцлера Германии в 1998–2005 годах. После завершения политической карьеры он поддерживал тесные связи с россией и лично с владимиром путиным, а также работал в структурах, связанных с российским энергетическим сектором.

На фоне полномасштабной войны россии против Украины его позиция неоднократно вызывала критику в Германии и других странах Европы.

Напомним

Российский президент владимир путин отказал в посредничестве Европы для завершения войны рф против Украины. Он повторил, что достиг соглашения с президентом Трампом относительно того, что, по его словам, было компромиссным мирным соглашением на их саммите в Анкоридже в прошлом августе.