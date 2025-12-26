Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля
Київ • УНН
У 2025 році багато знаменитостей узаконили свої стосунки, від тихих церемоній до масштабних святкувань. Серед них Стелла Бандерас, Селена Гомес, Патрік Шварценеггер, Хлоя Грейс Морец, Мел Бі, Джефф Безос, Крістен Стюарт, Джастін Теру, Роберт Паттінсон та Елайджа Вуд.
У 2025 році чимало знаменитостей офіційно узаконили свої стосунки. Хтось обрав тиху церемонію без зайвої уваги, а хтось - масштабне святкування, про яке говорив увесь світ. УНН розповість про найгучніші та найбільш неочікувані шлюби 2025 року.
1. Стелла Бандерас та Алекс Грушинський Донька актора Антоніо Бандераса вийшла заміж у жовтні 2025 року. Її обранцем став американський бізнесмен Алекс Грушинський, з яким вона знайома з дитинства. До вівтаря Стеллу провів її батько.
2. Селена Гомес та Бенні Бланко Співачка Селена Гомес у 33 роки вперше офіційно вийшла заміж. Її чоловіком став продюсер і автор пісень Бенні Бланко. Весілля відбулося у вузькому колі та пройшло у вінтажному стилі.
3.Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон Син Арнольда Шварценеггера одружився після десяти років стосунків. Його обраницею стала модель Еббі Чемпіон. Святкування відбулося у приватному заміському клубі в США з видом на озеро.
4. Хлоя Грейс Морец та Кейт Гаррісон Акторка Хлоя Грейс Морец узаконила стосунки з моделлю Кейт Гаррісон. Весілля пройшло без розголосу та зайвої публічності. Деталі церемонії пара вирішила не розкривати.
5. Мел Бі та Рорі Макфі 50-річна співачка Мел Бі з гурту Spice Girls вийшла заміж за 37-річного стиліста Рорі Макфі. Весілля відбулося в центрі Лондона, а вінчання у соборі Святого Павла. Це вже третій шлюб артистки.
6. Джефф Безос та Лорен Санчес Однією з найгучніших подій року стало весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його обраниці Лорен Санчес. Для святкування пара орендувала цілу Венецію! Що викликало широкий суспільний резонанс. Весілля було розкішним, а гостями свята були голівудські знаменитості.
7. Крістен Стюарт та Ділан Маєр Зірка "Сутінок", акторка Крістен Стюарт одружилася зі сценаристкою та акторкою Ділан Маєр. Церемонія пройшла таємно у закритому форматі в Лос-Анджелесі. Пара не робила публічних заяв після весілля.
8. Джастін Теру та Ніколь Брайдон У березні 2025 року актор Джастін Теру офіційно одружився з акторкою Ніколь Брайдон. Про весілля стало відомо вже після того, як воно відбулося. Різниця у віці між подружжям становить 23 роки.
9. Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус Ще одна зірка "Сутінок" , актор Роберт Паттінсон та співачка Сьюкі Вотергаус таємно стали подружжям. Весілля відбулося на Карибах у колі найближчих. Пара вирішила не влаштовувати публічну церемонію.
10. Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед
У лютому Голлівуд тихенько святкував одруження улюбленця мільйонів. Елайджа після семи років стосунків і двох дітей таємно одружився у Швеції. Лише близьке коло і максимально по-сімейному.
