Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілля

У 2025 році чимало знаменитостей офіційно узаконили свої стосунки. Хтось обрав тиху церемонію без зайвої уваги, а хтось - масштабне святкування, про яке говорив увесь світ. УНН розповість про найгучніші та найбільш неочікувані шлюби 2025 року.

1. Стелла Бандерас та Алекс Грушинський Донька актора Антоніо Бандераса вийшла заміж у жовтні 2025 року. Її обранцем став американський бізнесмен Алекс Грушинський, з яким вона знайома з дитинства. До вівтаря Стеллу провів її батько.

2. Селена Гомес та Бенні Бланко Співачка Селена Гомес у 33 роки вперше офіційно вийшла заміж. Її чоловіком став продюсер і автор пісень Бенні Бланко. Весілля відбулося у вузькому колі та пройшло у вінтажному стилі.

3.Патрік Шварценеггер та Еббі Чемпіон Син Арнольда Шварценеггера одружився після десяти років стосунків. Його обраницею стала модель Еббі Чемпіон. Святкування відбулося у приватному заміському клубі в США з видом на озеро.

4. Хлоя Грейс Морец та Кейт Гаррісон Акторка Хлоя Грейс Морец узаконила стосунки з моделлю Кейт Гаррісон. Весілля пройшло без розголосу та зайвої публічності. Деталі церемонії пара вирішила не розкривати.

5. Мел Бі та Рорі Макфі 50-річна співачка Мел Бі з гурту Spice Girls вийшла заміж за 37-річного стиліста Рорі Макфі. Весілля відбулося в центрі Лондона, а вінчання у соборі Святого Павла. Це вже третій шлюб артистки.

6. Джефф Безос та Лорен Санчес Однією з найгучніших подій року стало весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його обраниці Лорен Санчес. Для святкування пара орендувала цілу Венецію! Що викликало широкий суспільний резонанс. Весілля було розкішним, а гостями свята були голівудські знаменитості.

7. Крістен Стюарт та Ділан Маєр Зірка "Сутінок", акторка Крістен Стюарт одружилася зі сценаристкою та акторкою Ділан Маєр. Церемонія пройшла таємно у закритому форматі в Лос-Анджелесі. Пара не робила публічних заяв після весілля.

8. Джастін Теру та Ніколь Брайдон У березні 2025 року актор Джастін Теру офіційно одружився з акторкою Ніколь Брайдон. Про весілля стало відомо вже після того, як воно відбулося. Різниця у віці між подружжям становить 23 роки.

9. Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергаус Ще одна зірка "Сутінок" , актор Роберт Паттінсон та співачка Сьюкі Вотергаус таємно стали подружжям. Весілля відбулося на Карибах у колі найближчих. Пара вирішила не влаштовувати публічну церемонію.

10. Елайджа Вуд та Метте-Марі Конгсвед

У лютому Голлівуд тихенько святкував одруження улюбленця мільйонів. Елайджа після семи років стосунків і двох дітей таємно одружився у Швеції. Лише близьке коло і максимально по-сімейному.

