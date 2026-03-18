Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини

У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 14075 перегляди
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
17 березня, 20:08 • 30123 перегляди
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
17 березня, 16:45 • 30615 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 38332 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 35189 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
17 березня, 14:51 • 27245 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 23073 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
17 березня, 13:00 • 18954 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 15470 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Популярнi новини
Європа може запропонувати угоду Трампу - підтримка іранського напрямку в обмін на допомогу Україні17 березня, 21:56 • 16434 перегляди
Трамп заявив, що розмовляв з колишнім президентом про бомбардування Ірану17 березня, 22:14 • 14153 перегляди
Нова інфооперація проти України, у кремлі кажуть, що багато політиків рф мають українське коріння - СЗР17 березня, 23:50 • 6440 перегляди
Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини18 березня, 01:30 • 8674 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 13492 перегляди
Публікації
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto06:05 • 13715 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 40010 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 55128 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 55198 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 69736 перегляди
Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини

Київ • УНН

 • 8984 перегляди

Адміністрація Трампа вимагає патріотичного висвітлення війни на Близькому Сході. Мовникам погрожують втратою ліцензій за поширення неправдивих даних.

Фото: AP

Адміністрація Дональда Трампа активізувала тиск на американські медіа, вимагаючи подавати війну на Близькому Сході у вигідному для Білого дому форматі. Йдеться не лише про критику, а й про прямі попередження та погрози. Президент особисто неодноразово атакував журналістів і медіа, які публікують матеріали, що суперечать позиції його адміністрації. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.

Деталі

Під час спілкування з пресою на борту Air Force One Трамп різко відреагував на запитання журналістки ABC News.

Я думаю, що це, мабуть, найкорумпованіша новинна організація на планеті

– заявив він про телеканал.

Також Трамп звинувачував ЗМІ у поширенні "фейкових новин" та небажанні висвітлювати "успіхи американських військових".

Погрози ліцензіями

Голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр заявив, що мовники можуть втратити ліцензії за поширення неправдивої інформації.

Мовники повинні працювати в інтересах суспільства, і вони втратять свою ліцензію, якщо цього не зроблять

– наголосив він.

Втім, юристи зазначають, що такі заяви можуть суперечити Першій поправці до Конституції США, яка гарантує свободу слова.

Вимога "патріотичних новин"

Міністр війни Піт Гегсет також розкритикував медіа та фактично закликав до більш лояльного висвітлення війни.

Він навіть пропонував, як саме мають виглядати заголовки "патріотичної преси". Водночас керівництво CNN відкинуло звинувачення.

Жодні політичні образи та погрози цього не змінять

– заявив глава медіакомпанії Марк Томпсон.

Атмосфера тиску

Експерти попереджають, що такі дії створюють небезпечний прецедент і можуть вплинути не лише на редакційну політику, а й на джерела інформації.

Ризик полягає в атмосфері, яку вони створюють

– зазначають журналісти, додаючи, що люди можуть почати боятися спілкуватися з пресою.

Попри це, медіа заявляють про намір і надалі дотримуватися незалежної журналістики.

Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters09.03.26, 17:15 • 32428 переглядiв

Степан Гафтко

