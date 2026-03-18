Трампа тисне на медіа через висвітлення війни і погрожує санкціями за "неправильні" новини
Київ • УНН
Адміністрація Трампа вимагає патріотичного висвітлення війни на Близькому Сході. Мовникам погрожують втратою ліцензій за поширення неправдивих даних.
Адміністрація Дональда Трампа активізувала тиск на американські медіа, вимагаючи подавати війну на Близькому Сході у вигідному для Білого дому форматі. Йдеться не лише про критику, а й про прямі попередження та погрози. Президент особисто неодноразово атакував журналістів і медіа, які публікують матеріали, що суперечать позиції його адміністрації. Про це йдеться у матеріалі AP, пише УНН.
Деталі
Під час спілкування з пресою на борту Air Force One Трамп різко відреагував на запитання журналістки ABC News.
Я думаю, що це, мабуть, найкорумпованіша новинна організація на планеті
Також Трамп звинувачував ЗМІ у поширенні "фейкових новин" та небажанні висвітлювати "успіхи американських військових".
Погрози ліцензіями
Голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр заявив, що мовники можуть втратити ліцензії за поширення неправдивої інформації.
Мовники повинні працювати в інтересах суспільства, і вони втратять свою ліцензію, якщо цього не зроблять
Втім, юристи зазначають, що такі заяви можуть суперечити Першій поправці до Конституції США, яка гарантує свободу слова.
Вимога "патріотичних новин"
Міністр війни Піт Гегсет також розкритикував медіа та фактично закликав до більш лояльного висвітлення війни.
Він навіть пропонував, як саме мають виглядати заголовки "патріотичної преси". Водночас керівництво CNN відкинуло звинувачення.
Жодні політичні образи та погрози цього не змінять
Атмосфера тиску
Експерти попереджають, що такі дії створюють небезпечний прецедент і можуть вплинути не лише на редакційну політику, а й на джерела інформації.
Ризик полягає в атмосфері, яку вони створюють
Попри це, медіа заявляють про намір і надалі дотримуватися незалежної журналістики.
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters09.03.26, 17:15 • 32428 переглядiв