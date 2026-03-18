Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости
Киев • УНН
Администрация Трампа требует патриотического освещения войны на Ближнем Востоке. Вещателям угрожают потерей лицензий за распространение ложных данных.
Администрация Дональда Трампа активизировала давление на американские медиа, требуя подавать войну на Ближнем Востоке в выгодном для Белого дома формате. Речь идет не только о критике, но и о прямых предупреждениях и угрозах. Президент лично неоднократно атаковал журналистов и медиа, которые публикуют материалы, противоречащие позиции его администрации. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.
Детали
Во время общения с прессой на борту Air Force One Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News.
Я думаю, что это, пожалуй, самая коррумпированная новостная организация на планете
Также Трамп обвинял СМИ в распространении "фейковых новостей" и нежелании освещать "успехи американских военных".
Угрозы лицензиями
Глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что вещатели могут потерять лицензии за распространение ложной информации.
Вещатели должны работать в интересах общества, и они потеряют свою лицензию, если этого не сделают
Впрочем, юристы отмечают, что такие заявления могут противоречить Первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
Требование "патриотических новостей"
Министр войны Пит Хегсет также раскритиковал медиа и фактически призвал к более лояльному освещению войны.
Он даже предлагал, как именно должны выглядеть заголовки "патриотической прессы". В то же время руководство CNN отвергло обвинения.
Никакие политические оскорбления и угрозы этого не изменят
Атмосфера давления
Эксперты предупреждают, что такие действия создают опасный прецедент и могут повлиять не только на редакционную политику, но и на источники информации.
Риск заключается в атмосфере, которую они создают
Несмотря на это, медиа заявляют о намерении и в дальнейшем придерживаться независимой журналистики.
