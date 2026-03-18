Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости

17 марта, 22:26 • 7874 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 16926 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос
17 марта, 16:45 • 21811 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 29952 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 28166 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 23482 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 21043 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 18493 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 15143 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 33880 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Популярные новости
В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ17 марта, 19:15 • 12793 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 13037 просмотра
"Сделано в Украине": предприниматели получат 154 гранта на более чем 900 млн гривен17 марта, 21:04 • 5086 просмотра
На фронте зафиксировано почти 270 боев, враг запустил 5 тыс. дронов - Генштаб17 марта, 21:20 • 5626 просмотра
Европа может предложить сделку Трампу - поддержка иранского направления в обмен на помощь Украине17 марта, 21:56 • 7216 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 33879 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 47327 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 50280 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 65197 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 57546 просмотра
Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости

Киев • УНН

 • 3464 просмотра

Администрация Трампа требует патриотического освещения войны на Ближнем Востоке. Вещателям угрожают потерей лицензий за распространение ложных данных.

Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости
Фото: AP

Администрация Дональда Трампа активизировала давление на американские медиа, требуя подавать войну на Ближнем Востоке в выгодном для Белого дома формате. Речь идет не только о критике, но и о прямых предупреждениях и угрозах. Президент лично неоднократно атаковал журналистов и медиа, которые публикуют материалы, противоречащие позиции его администрации. Об этом говорится в материале AP, пишет УНН.

Детали

Во время общения с прессой на борту Air Force One Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки ABC News.

Я думаю, что это, пожалуй, самая коррумпированная новостная организация на планете

– заявил он о телеканале.

Также Трамп обвинял СМИ в распространении "фейковых новостей" и нежелании освещать "успехи американских военных".

Угрозы лицензиями

Глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр заявил, что вещатели могут потерять лицензии за распространение ложной информации.

Вещатели должны работать в интересах общества, и они потеряют свою лицензию, если этого не сделают

– подчеркнул он.

Впрочем, юристы отмечают, что такие заявления могут противоречить Первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

Требование "патриотических новостей"

Министр войны Пит Хегсет также раскритиковал медиа и фактически призвал к более лояльному освещению войны.

Он даже предлагал, как именно должны выглядеть заголовки "патриотической прессы". В то же время руководство CNN отвергло обвинения.

Никакие политические оскорбления и угрозы этого не изменят

– заявил глава медиакомпании Марк Томпсон.

Атмосфера давления

Эксперты предупреждают, что такие действия создают опасный прецедент и могут повлиять не только на редакционную политику, но и на источники информации.

Риск заключается в атмосфере, которую они создают

– отмечают журналисты, добавляя, что люди могут начать бояться общаться с прессой.

Несмотря на это, медиа заявляют о намерении и в дальнейшем придерживаться независимой журналистики.

Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters09.03.26, 17:15 • 32424 просмотра

Степан Гафтко

