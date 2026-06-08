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ССО подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции в крупнейшем порту рф

Киев • УНН

 • 3018 просмотра

Подразделения ССО поразили станцию Грушовая в Краснодарском крае, обеспечивающую 12% морского экспорта нефти рф. На объекте зафиксирован пожар.

ССО подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции в крупнейшем порту рф

Подразделения Deep-strike Сил специальных операций ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Грушовая" в ночь на 8 июня, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ССО. 

Детали

Ранее Генеральный штаб сообщил о поражении нефтеперевалочной базы "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка, Краснодарского края.

Зафиксирован пожар на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Как сообщили в Силах специальных операций, эта производственная площадка перевалочного комплекса "Шесхарис" входит в крупнейший российский морской порт Новороссийск Краснодарского края рф.

"Серию поражений объекта, на который приходится около 12% всего морского экспорта нефти рф, ССО провели совместно с СБС и другими составляющими Сил безопасности и обороны", - сообщили в ССО.

"Шесхарис" является крупным нефтяным экспортным узлом, где одновременно могут загружаться до семи танкеров. К этому крупнейшему терминалу на юге рф сходятся нефтепроводы российской государственной компании "Транснефть".

Промежуточная нефтеперекачивающая станция "Грушовая" с ее инфраструктурой в этой системе позволяет обрабатывать более 500–600 вагонов-цистерн в сутки. Автоматизированные резервуары станции имеют общую емкость 1,3 миллиона кубических метров.

По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.

Напомним

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций в ночь на 7 июня нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

Под удар попала нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую (Ленино), расположенная примерно в 200 км от линии боевого соприкосновения. Объект используется российскими войсками как логистический узел для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов. 

В ночь на 8 августа Силы специальных операций в серии дроновых ударов поразили узел двух российских магистральных нефтепроводов в волгоградской области рф, радиолокационную станцию в Краснодарском крае рф, и нефтебазу в оккупированном Крыму. 

Евгений Царенко

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