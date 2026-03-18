Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський
Київ • УНН
Президент висловив побоювання щодо впливу конфлікту в Ірані на завершення війни в Україні. Він закликав Трампа та Стармера знайти спільну мову.
Президент України Володимир Зеленський заявив про "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на переговорний процес щодо припинення російсько-української війни. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС переговорів із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні, передає УНН.
Деталі
Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зустрітися з Кіром Стармером з метою знайти спільну мову після неодноразової критики Трампа на адресу Стармера. Тоді американський лідер дорікав британському прем’єр-міністру і більшості країн-членів НАТО, що вони не надали Штатам очікуваної допомоги під час військової операції проти Ірану.
Водночас Стармер наполягав на тому, щоб Британія не була втягнута у ширшу війну.
Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером, щоб вони виробили спільну позицію
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели у Лондоні першу зустріч у форматі стратегічного діалогу й підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості.
Крім того, Зеленський, Стармер, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели спільну зустріч у тристоронньому форматі. Серед ключових тем - спільне виробництво зброї, а також зміцнення української ППО.