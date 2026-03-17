$44.080.0650.580.09
Зеленський і Стармер підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці у Лондоні

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

Лідери обговорили спільне виробництво зброї та посилення ППО новими ракетами. Сторони погодили кроки для боротьби з російським тіньовим танкерним флотом.

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії провели першу зустріч у форматі стратегічного діалогу й підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості, передає УНН.

Дякую за вашу підтримку та особисті зусилля, щоб допомогти нам, і дякую Великій Британії за те, що ви були з нами протягом усієї цієї важкої зими – це була дійсно дуже важка зима. І, слава Богу, вона вже в минулому, але ми не можемо просто зупинитися – нам треба рухатися дуже швидко 

– сказав Зеленський.

Основний фокус уваги під час зустрічі – розвиток спільного оборонного виробництва та посилення української протиповітряної оборони додатковими ракетами для систем ППО. Президент поінформував про ситуацію на фронті, російські атаки й потреби України для захисту життів. Лідери говорили про можливості та шляхи забезпечення необхідною кількістю ракет.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. 

Я вважаю, що нам дуже важливо чітко визначити, що в центрі уваги має залишатися Україна. По-друге, нам дуже важливо залишатися чіткими та послідовними в тому, що путін не може отримати вигоду від конфлікту в Ірані чи то у вигляді цін на нафту, чи то у вигляді послаблення санкцій. Нам дуже важливо зберігати рішучість у питанні підтримки України та робити все можливе, щоб послабити позиції путіна 

– наголосив Стармер.

Зеленський і Стармер також говорили про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру й рішення, необхідні для посилення санкцій проти росії, зокрема боротьбу з російським танкерним флотом.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.

За наданими даними,  спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.

Антоніна Туманова

