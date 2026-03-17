Стармер пообіцяв Зеленському, що не дозволить війні в Ірані відволікти увагу від України

Президент України Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся із прем'єром Британії Кіром Стармером. У вступному слові перед початком їхніх переговорів у приватному порядку Стармер запевнив, що не дозволить війні в Ірані відволікти увагу від України, передає УНН із посиланням на The Guardian.

За словами прем'єра Британії, росії не можна дозволяти отримувати вигоду від іранської війни, яка призвела до зростання цін на нафту та дозволила США частково скасувати санкції проти росії.

Наша рішучість непохитна. Я думаю, що дуже важливо, щоб ми чітко усвідомлювали, що увага має залишатися зосереджена на Україні. Очевидно, що на Близькому Сході триває конфлікт в Ірані, але ми не можемо втрачати фокус на тому, що відбувається в Україні, і на потребі нашої підтримки. путін не може бути тим, хто виграє від конфлікту в Ірані, чи то ціни на нафту, чи скасування санкцій - наголосив Стармер.

Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.

За наданими даними, спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.