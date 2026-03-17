Стармер пообещал Зеленскому, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Во вступительном слове перед началом их частных переговоров Стармер заверил, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам премьер-министра Великобритании, россии нельзя позволять извлекать выгоду из иранской войны, которая привела к росту цен на нефть и позволила США частично отменить санкции против россии.

Наша решимость непоколебима. Я думаю, очень важно, чтобы мы четко осознавали, что внимание должно оставаться сосредоточенным на Украине. Очевидно, что на Ближнем Востоке продолжается конфликт в Иране, но мы не можем терять фокус на том, что происходит в Украине, и на необходимости нашей поддержки. путин не может быть тем, кто выиграет от конфликта в Иране, будь то цены на нефть или отмена санкций. - подчеркнул Стармер.

Зеленский встретился с королем Чарльзом III

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.

По предоставленным данным, сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.