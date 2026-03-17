Зеленский встретился с королем Чарльзом III
Киев • УНН
Президент начал визит в Лондон с аудиенции в Букингемском дворце. Запланированы встречи с премьером Стармером, генсеком НАТО и выступление в парламенте.
Президент Украины Владимир Зеленский начал свой рабочий визит в Великобританию с аудиенции у Короля Карла III, передает УНН.
Президент Украины поблагодарил Его Величество и всю королевскую семью за неизменную поддержку и солидарность с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.
По предоставленным данным, сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.