Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III, передає УНН.

Президент України подякував Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.

За наданими даними, спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.