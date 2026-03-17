Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Київ • УНН
Президент розпочав візит до Лондона з аудієнції у Букінгемському палаці. Заплановані зустрічі з прем'єром Стармером, генсеком НАТО та виступ у парламенті.
Президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III, передає УНН.
Президент України подякував Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною.
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до британської столиці Лондона.
За наданими даними, спочатку планувалась зустріч з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці, після чого Зеленський має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Також, за наданою інформацією, очікується виступ Президента перед членами парламенту Великої Британії. Як і зустріч з Генсеком НАТО Марком Рютте.