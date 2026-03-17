Зеленский и Стармер подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества в Лондоне

$44.080.0650.580.09
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
15:05 • 18772 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
15:05 • 18388 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
14:51 • 16847 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 16928 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 16847 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 14368 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 27701 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:29 • 14801 просмотра
США пытаются оторвать Россию от Китая – старая стратегия в новой геополитической реальности
Эксклюзив
17 марта, 10:34 • 13127 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
Популярные новости
Турция готова гарантировать безопасность переговоров по Украине17 марта, 10:40 • 12197 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 36330 просмотра
Мужчина оставил предсмертное сообщение - прокуратура раскрыла детали трагедии с убийством ребенка и самоубийством под КиевомPhoto17 марта, 11:35 • 14377 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 18697 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 11421 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 27701 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 36739 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 45825 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 60952 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 53295 просмотра
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 1242 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 11676 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 18954 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 36739 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 28997 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Зеленский и Стармер подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества в Лондоне

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

Лидеры обсудили совместное производство оружия и усиление ПВО новыми ракетами. Стороны согласовали шаги для борьбы с российским теневым танкерным флотом.

В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании провели первую встречу в формате стратегического диалога и подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности, передает УНН.

Спасибо за вашу поддержку и личные усилия, чтобы помочь нам, и спасибо Великобритании за то, что вы были с нами на протяжении всей этой тяжелой зимы – это была действительно очень тяжелая зима. И, слава Богу, она уже в прошлом, но мы не можем просто остановиться – нам нужно двигаться очень быстро 

– сказал Зеленский.

Основной фокус внимания во время встречи – развитие совместного оборонного производства и усиление украинской противовоздушной обороны дополнительными ракетами для систем ПВО. Президент проинформировал о ситуации на фронте, российских атаках и потребностях Украины для защиты жизней. Лидеры говорили о возможностях и путях обеспечения необходимым количеством ракет.

Президент и Премьер-министр обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива. 

Я считаю, что нам очень важно четко определить, что в центре внимания должна оставаться Украина. Во-вторых, нам очень важно оставаться четкими и последовательными в том, что путин не может получить выгоду от конфликта в Иране ни в виде цен на нефть, ни в виде ослабления санкций. Нам очень важно сохранять решимость в вопросе поддержки Украины и делать все возможное, чтобы ослабить позиции путина 

– подчеркнул Стармер.

Стармер пообещал Зеленскому, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины17.03.26, 19:10 • 2820 просмотров

Зеленский и Стармер также говорили о дипломатических усилиях для достижения достойного мира и решениях, необходимых для усиления санкций против россии, в частности борьбе с российским танкерным флотом.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.

По предоставленным данным,  сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.

