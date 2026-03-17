Зеленский и Стармер подписали декларацию об углублении оборонного сотрудничества в Лондоне
Киев • УНН
Лидеры обсудили совместное производство оружия и усиление ПВО новыми ракетами. Стороны согласовали шаги для борьбы с российским теневым танкерным флотом.
В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании провели первую встречу в формате стратегического диалога и подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности, передает УНН.
Спасибо за вашу поддержку и личные усилия, чтобы помочь нам, и спасибо Великобритании за то, что вы были с нами на протяжении всей этой тяжелой зимы – это была действительно очень тяжелая зима. И, слава Богу, она уже в прошлом, но мы не можем просто остановиться – нам нужно двигаться очень быстро
Основной фокус внимания во время встречи – развитие совместного оборонного производства и усиление украинской противовоздушной обороны дополнительными ракетами для систем ПВО. Президент проинформировал о ситуации на фронте, российских атаках и потребностях Украины для защиты жизней. Лидеры говорили о возможностях и путях обеспечения необходимым количеством ракет.
Президент и Премьер-министр обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
Я считаю, что нам очень важно четко определить, что в центре внимания должна оставаться Украина. Во-вторых, нам очень важно оставаться четкими и последовательными в том, что путин не может получить выгоду от конфликта в Иране ни в виде цен на нефть, ни в виде ослабления санкций. Нам очень важно сохранять решимость в вопросе поддержки Украины и делать все возможное, чтобы ослабить позиции путина
Зеленский и Стармер также говорили о дипломатических усилиях для достижения достойного мира и решениях, необходимых для усиления санкций против россии, в частности борьбе с российским танкерным флотом.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в британскую столицу Лондон.
По предоставленным данным, сначала планировалась встреча с королем Карлом III в Букингемском дворце, после чего Зеленский должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также, по предоставленной информации, ожидается выступление Президента перед членами парламента Великобритании. Как и встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.