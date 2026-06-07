В Сумской области россияне несколько раз обстреливали спасателей ГСЧС
Киев • УНН
В Глуховской общине враг атаковал пожарный автомобиль во время работы спасателей. Под удар попала часть, повреждена техника и здание подразделения.
В Сумской области россияне сегодня неоднократно обстреливали спасателей ГСЧС. В течение дня Глуховская община находится под вражескими атаками. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
В течение дня Глуховская община находится под вражескими атаками. Во время работы сотрудников ГСЧС на месте одного из попаданий, враг прицельно ударил по пожарному автомобилю
Впоследствии под удар попала пожарная часть. Повреждены техника и здание подразделения.
россияне систематически атакуют логистику между Харьковом и Сумами - "Флеш"06.06.26, 19:40 • 9680 просмотров