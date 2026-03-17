У Лондоні відбулась зустріч Зеленського, Стармера та Рютте. Говорили про спільне виробництво зброї
Київ • УНН
У Лондоні обговорили спільне виробництво зброї та посилення ППО ракетами. Лідери також проаналізували вплив Ірану на безпеку України та всієї Європи.
У Лондоні Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели спільну зустріч у тристоронньому форматі. Серед ключових тем - спільне виробництво зброї, а також зміцнення української ППО, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Серед ключових тем, які обговорили під час зустрічі Зеленського, Стармера та Рютте, – спільне виробництво зброї та координація в цьому напрямі для посилення України й усієї Європи.
Значну увагу приділили зміцненню української протиповітряної оборони й забезпеченню ракетами для систем ППО. Зокрема, ішлося про якнайшвидшу реалізацію рішень, які були ухвалені під час засідання у форматі "Рамштайн", і наповнення програми PURL додатковими внесками
Також, за даними ОП, Зеленський, Стармер і Рютте обговорили ситуацію навколо Ірану та її вплив на Україну і всю Європу. Прем’єр-міністр і Генсек НАТО запевнили: докладатимуть усіх можливих зусиль, щоб фокус уваги був збережений на Україні та досягненні достойного миру.
