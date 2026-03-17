В Лондоне состоялась встреча Зеленского, Стармера и Рютте. Говорили о совместном производстве оружия

В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели совместную встречу в трехстороннем формате. Среди ключевых тем — совместное производство оружия, а также укрепление украинской ПВО, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Среди ключевых тем, которые обсудили во время встречи Зеленского, Стармера и Рютте, – совместное производство оружия и координация в этом направлении для усиления Украины и всей Европы.

Значительное внимание уделили укреплению украинской противовоздушной обороны и обеспечению ракетами для систем ПВО. В частности, речь шла о скорейшей реализации решений, которые были приняты во время заседания в формате "Рамштайн", и наполнении программы PURL дополнительными взносами