В Лондоне состоялась встреча Зеленского, Стармера и Рютте. Говорили о совместном производстве оружия
Киев • УНН
В Лондоне обсудили совместное производство оружия и усиление ПВО ракетами. Лидеры также проанализировали влияние Ирана на безопасность Украины и всей Европы.
В Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели совместную встречу в трехстороннем формате. Среди ключевых тем — совместное производство оружия, а также укрепление украинской ПВО, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Среди ключевых тем, которые обсудили во время встречи Зеленского, Стармера и Рютте, – совместное производство оружия и координация в этом направлении для усиления Украины и всей Европы.
Значительное внимание уделили укреплению украинской противовоздушной обороны и обеспечению ракетами для систем ПВО. В частности, речь шла о скорейшей реализации решений, которые были приняты во время заседания в формате "Рамштайн", и наполнении программы PURL дополнительными взносами
Также, по данным ОП, Зеленский, Стармер и Рютте обсудили ситуацию вокруг Ирана и ее влияние на Украину и всю Европу. Премьер-министр и Генсек НАТО заверили: будут прилагать все возможные усилия, чтобы фокус внимания был сохранен на Украине и достижении достойного мира.
