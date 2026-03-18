Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю

Адміністрація Трампа вважає, що спонукання росії припинити війну в Україні може зрештою змістити світовий порядок від Китаю, повідомляє Politico, пише УНН.

Президент Дональд Трамп часто дратував європейських союзників своїми відвертими благаннями до російського президента володимира путіна та різкими словами на адресу Президента України Володимира Зеленського. Але за цим удаваним дисбалансом стоїть довгострокова стратегічна мета - протидія Китаю. Адміністрація Трампа вважає, що стимулювання росії до припинення війни в Україні, її повернення економічно та засипання її інвестиціями США можуть зрештою змістити світовий порядок від Китаю - ідеться у публікації.

Як пише видання, "це авантюра, і українці цим стурбовані, але вона підкреслює переконання адміністрації в тому, що найбільшою геополітичною загрозою, з якою стикаються Сполучені Штати та Захід, є Китай, а не росія путіна". "Хоча протидія Китаю - не єдина причина, чому адміністрація хоче припинення вогню, вона допомагає пояснити, чому після понад 15 місяців безрезультатних переговорів та численних погроз відмовитися від угоди, команда президента - спеціальний посланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер - продовжують шукати прориву", зазначає видання.

Посадовець адміністрації Трампа, якому надано анонімність для обговорення поточних переговорів, заявив, що пошук "способу зближення з росією" може створити "інший баланс сил з Китаєм, який може бути дуже і дуже вигідним".

Про бажання адміністрації використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю раніше не повідомлялося, зазначає видання.

"Але багато спостерігачів вважають, що цей план має мало шансів на успіх - принаймні, поки путін та китайський лідер Сі Цзіньпін залишаються при владі". "А ідея надання росії економічних стимулів для зближення зі США викликає занепокоєння в України", сказав український чиновник, якому надано анонімність для обговорення дипломатичних питань.

"У нас вже були такі спроби в минулому, і це ні до чого не призвело, - сказали вони. - Німеччина мала [Ostpolitik, політику Німеччини щодо Сходу], а тепер росія веде найсмертоноснішу війну в Європі".

А коли справа доходить до ставки на розкол Китаю та росії, український чиновник зазначив, що обидві країни "мають одну спільну [річ], яку неможливо перемогти - вони ненавидять США як символ демократії".

"Тим не менш, ця стратегія відповідає ширшим зовнішньополітичним ініціативам адміністрації, спрямованим принаймні частково на протидію китайському впливу", пише видання. "Виведення з влади венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та тиск на уряд Куби до межі краху зменшують вплив Китаю в Західній півкулі. Адміністрація погрожувала Панамі, яка вийшла з ініціативи китайського лідера Сі "Пояс і шлях" через місяць після вступу Трампа на посаду та назвала угоду Перу з Китаєм щодо його глибоководного порту в Чанкаї "повчальною історією"", зазначає видання.

А удар по Ірану змінив потенціал імпорту нафти Китаєм, оскільки Тегеран постачав Пекіну понад 13 відсотків його нафти у 2025 році, як повідомляє Reuters. Дійсно, чиновник адміністрації Трампа зазначив, що між Венесуелою, Іраном та росією Китай купував нафту за цінами нижчими за ринкові, субсидуючи своє споживання "на суму понад 100 мільярдів доларів на рік протягом останніх кількох років", пише видання.

"Отже, це була величезна субсидія для Китаю, оскільки він міг купувати нафту з цих місць на чорному ринку, іноді на 30 доларів за барель дешевше, ніж на спотовому ринку", – сказав співрозмовник.

"Навіть попри повідомлення про те, що росія обмінюється розвідувальними даними з Іраном, США та росія продовжують переговори. Віткофф та Кушнер зустрілися минулого тижня з кирилом дмитрієвим, головним радником путіна", вказує видання. росіяни назвали зустріч "продуктивною". Віткофф сказав, що вони продовжать переговори. "Ці переговори та ширші зусилля щодо протидії Китаю зараз відбуваються під привидом того, що Трамп звернеться до кількох країн, включаючи Китай, з проханням про допомогу в забезпеченні безпеки Ормузької протоки", пише видання.

Стратегія національної безпеки США, опублікована в листопаді, досить багато говорила про Китай, хоча Пекін у ній часто не згадується безпосередньо. Багато законодавців США - з обох партій - вважають Китай найсерйознішою довгостроковою загрозою для світової міці Америки.

"У США існує давня стратегічна точка зору, яка стверджує, що спільна робота росії та Китаю зовсім не відповідає нашим інтересам, і ми шукаємо способи розділити їх або, принаймні, тактично співпрацювати з партнером, який становить меншу довгострокову стратегічну загрозу для нас", - сказав Александр Грей, керівник апарату Ради національної безпеки Трампа під час його першого терміну.

Грей, який зараз є генеральним директором консалтингової фірми American Global Strategies, порівняв ці зусилля з колишнім державним секретарем США і радником президента США з національної безпеки Генрі Кіссінджером, який очолював поїздку президента Річарда Ніксона до Китаю під час Холодної війни, щоб відірвати цю країну від Радянського Союзу.

Державний департамент США відмовився коментувати цей звіт. Однак речник Державного департаменту США раніше заявляв, що економічні зв'язки Китаю з країнами Латинської Америки становлять "загрозу національній безпеці" для США, яку адміністрація активно намагається пом'якшити. Білий дім відмовився від коментарів.

Фред Флейтц, ще один керівник апарату Ради національної безпеки Трампа під час його першого терміну і нині віцеголова з питань американської безпеки у America First Policy Institute, зазначив, що президент США "тиснув на путіна, щоб той припинив війну для нормалізації відносин росії зі США та Європою", і хоче, щоб росія знову приєдналася до G8.

"Зрозуміло, що Трамп хоче знайти спосіб припинити війну в Україні та мирно співіснувати з росією", - сказав Флейтц. - Але я також вважаю, що він правильно розглядає зростаючий російсько-китайський альянс як набагато більшу загрозу для безпеки США та світу, ніж війна в Україні, і тому хоче знайти способи покращити відносини між США та росією, щоб послабити або розірвати цей альянс".

Інші, однак, залишаються скептично налаштованими. Крейг Сінглтон, старший директор китайської програми у Foundation for Defense of Democracies, сказав, що мета розірвати відносини між росією та Китаєм "приваблива в теорії, але на практиці партнерство між москвою та Пекіном є незмінним".

"Очевидно, що немає нічого поганого у випробовуванні дипломатії, і президент Трамп - це укладач угод. Але історія, імовірно, показує, що це насправді не призведе до особливих результатів, - додав Сінглтон. - Імовірним результатом [з росією] буде обмежена тактична співпраця зі США, а не якийсь міцний розрив з Пекіном".

А Китай прагне зберегти росію як союзника та молодшого партнера у своїх відносинах як противагу західним державам, пише видання. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї підтвердив ці відносини на пресконференції цього місяця, заявивши: "У мінливому та турбулентному світі китайсько-російські відносини залишаються міцними попри всі труднощі".

Державний секретар США Марко Рубіо невдовзі після свого затвердження натякнув на ширшу стратегію, заявивши в інтерв'ю, що "ситуація, коли росіяни постійно є молодшим партнером Китаю, змушені робити все, що Китай каже, що їм потрібно робити, через свою залежність від них", не є "хорошим результатом" для росії, США чи Європи.

Але Рубіо, як і чиновник адміністрації Трампа, якому надано анонімність для обговорення поточних переговорів, визнали, що повний розрив цих зв'язків буде важким завданням.

"Я не знаю, чи вдасться нам колись повністю відірвати їх від відносин з Китаєм", – сказав Рубіо у лютому минулого року.

Адам Савіт, директор з питань китайської політики в America First Policy Institute, стверджував, що "росія має незначне значення, але вона не буде вирішальною змінною в суперництві між США та Китаєм", і що "центром тяжіння є Східна Азія".

"росія надає Китаю стратегічну глибину, дружній кордон, постачання енергоносіїв та другий фронт в Україні, щоб відволікти увагу Заходу, - сказав він. - Зближення з росією може ускладнити стратегічне становище Китаю, але москва є державою, що занепадає, і твердо є молодшим партнером у цих відносинах".

