США опублікували нову стратегію національної оборони: що міняється по відношенню до рф та Китаю

Сполучені Штати Америки опублікували нову стратегію національної оборони на 2026 рік: головним пріоритетом визначено безпеку території США і Західної півкулі, а не стримування Китаю чи росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст документу.

Деталі

У стратегії зазначається, що США будуть надавати "більш обмежену" підтримку союзникам, при цьому очікують від них більших дій щодо власної безпеки.

Відносини з Китаєм, згідно нової стратегії, пропонується будувати "на основі сили, а не конфронтації". До того, у попередніх редакціях, зазначалось, що Китай є головною загрозою для США. При цьому Тайвань, на який претендує КНР, у документі не згадується, хоча там же сказано, що США прагнуть не допустити домінування будь-якої держави над собою або своїми союзниками.

росія ж, у тій же оновленій стратегії, розглядається як "постійна, але керована загрозу" для східних членів НАТО. Йдеться про тих членів Альянсу, які мають територіальну близкість до рф, або безпосередньо межують з нею.

У попередніх редакціях до стратегії росія згадувалась як "гостра загроза" для Сполучених Штатів.

Нагадаємо

У Пентагоні США планують зменшити свою роль у стримуванні Північної Кореї, передаючи основну відповідальність Південній Кореї. Це може призвести до скорочення американських військ на Корейському півострові.