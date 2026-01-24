$43.170.01
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
24 січня, 10:00 • 12486 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 21662 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 25781 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 42083 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 40241 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 33100 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28283 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 59370 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 54380 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
США опублікували нову стратегію національної оборони: що міняється по відношенню до рф та Китаю

Київ • УНН

 • 20 перегляди

США опублікували нову стратегію національної оборони на 2026 рік, де головним пріоритетом є безпека території США та Західної півкулі. Стратегія передбачає обмежену підтримку союзників та відносини з Китаєм "на основі сили".

США опублікували нову стратегію національної оборони: що міняється по відношенню до рф та Китаю

Сполучені Штати Америки опублікували нову стратегію національної оборони на 2026 рік: головним пріоритетом визначено безпеку території США і Західної півкулі, а не стримування Китаю чи росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст документу.

Деталі

У стратегії зазначається, що США будуть надавати "більш обмежену" підтримку союзникам, при цьому очікують від них більших дій щодо власної безпеки.

Відносини з Китаєм, згідно нової стратегії, пропонується будувати "на основі сили, а не конфронтації". До того, у попередніх редакціях, зазначалось, що Китай є головною загрозою для США. При цьому Тайвань, на який претендує КНР, у документі не згадується, хоча там же сказано, що США прагнуть не допустити домінування будь-якої держави над собою або своїми союзниками.

росія ж, у тій же оновленій стратегії, розглядається як "постійна, але керована загрозу" для східних членів НАТО. Йдеться про тих членів Альянсу, які мають територіальну близкість до рф, або безпосередньо межують з нею.

У попередніх редакціях до стратегії росія згадувалась як "гостра загроза" для Сполучених Штатів.

Нагадаємо

У Пентагоні США планують зменшити свою роль у стримуванні Північної Кореї, передаючи основну відповідальність Південній Кореї. Це може призвести до скорочення американських військ на Корейському півострові.

Євген Устименко

