Пентагон змінює стратегію стримування КНДР, обіцяє "залишатися залученим" у Європі

Пентагон передбачає "більш обмежену" роль у стримуванні Північної Кореї, при цьому на Південну Корею лягає основна відповідальність за це завдання, згідно з політичним документом, опублікованим у п'ятницю, що може призвести до скорочення американських військ на Корейському півострові, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Південна Корея розміщує близько 28 500 американських військовослужбовців у межах спільної оборони від військової загрози з боку Північної Кореї, а Сеул збільшив свій оборонний бюджет на 7,5% на цей рік.

"Південна Корея здатна взяти на себе основну відповідальність за стримування Північної Кореї за критичної, але більш обмеженої підтримки США", - ідеться у 25-сторінковому документі Національної оборонної стратегії США, який визначає політику Пентагону.

"Цей зсув у балансі відповідальності відповідає зацікавленості Америки в оновленні позиції американських військ на Корейському півострові", - ідеться у документі.

В останні роки офіційні особи США висловлювали бажання зробити американські війська в Південній Кореї більш гнучкими, щоб потенційно діяти за межами Корейського півострова у відповідь на ширший спектр загроз, таких як захист Тайваню та стримування зростаючого військового впливу Китаю, пише видання.

Південна Корея чинила опір ідеї зміни ролі американських військ, але протягом останніх 20 років працювала над розширенням своїх оборонних можливостей з метою взяти на себе командування об'єднаними силами США та Південної Кореї під час війни. Південна Корея має 450 000 військовослужбовців.

За словами американського чиновника, головний політичний чиновник Пентагону Елбрідж Колбі має відвідати Азію наступного тижня і, як очікується, відвідає Південну Корею.

Що ще передбачається

У широкомасштабному документі, який публікує кожна нова адміністрація, йдеться, що пріоритетом Пентагону є захист батьківщини. У документі йдеться, що в Індо-Тихоокеанському регіоні Пентагон зосереджений на тому, щоб Китай не міг домінувати над Сполученими Штатами або союзниками США.

"Це не вимагає зміни режиму чи якоїсь іншої екзистенційної боротьби. Швидше, можливий гідний мир на умовах, вигідних для американців, але які Китай також може прийняти та за яких може жити", - ідеться в документі, без згадки Тайваню.

Китай стверджує, що демократично керований Тайвань є його власною територією, і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом. Тайвань відкидає претензії Пекіна на суверенітет і каже, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

Документ Пентагону базується на Стратегії національної безпеки президента США Дональда Трампа, опублікованій минулого року, у якій йдеться, що Сполучені Штати відновлять своє домінування в Західній півкулі, нарощуватимуть військову міць в Індо-Тихоокеанському регіоні та, можливо, переоцінять свої відносини з Європою.

Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки

Президент Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати мають "армаду", що прямує до Ірану, але сподівається, що йому не доведеться її використовувати, поновивши попередження Тегерану про небезпеку вбивства протестувальників або відновлення його ядерної програми. Розгортання військ на Близькому Сході розширює можливості, доступні Трампу, як для кращого захисту американських військ у регіоні в момент високої напруженості, так і для вжиття будь-яких додаткових військових дій після удару по іранських ядерних об'єктах у червні. У документі Пентагону йдеться, що хоча Іран зазнав невдач в останні місяці, він прагне відновити свої збройні сили, а Тегеран залишає відкритою можливість того, що він може "спробувати знову отримати ядерну зброю". Навіть з огляду на те, що американські війська прямують до регіону, у документі йдеться, що Ізраїль є "зразковим союзником" і може отримати додаткові можливості для самооборони. Сполучені Штати мають часом напружені відносини з Ізраїлем через війну в Газі, зазначає видання.

Щодо Європи

Стратегія національної безпеки Трампа минулого року викликала обурення європейців після того, як у ній було заявлено, що Європа зіткнулася з "цивілізаційним стиранням" і одного дня може втратити свій статус надійного союзника США.

Стратегічний документ Пентагону був більш стриманим щодо європейських союзників, зазначаючи, що, хоча Сполучені Штати залишатимуться залученими у Європі, вони надаватимуть пріоритет захисту Сполучених Штатів та стримуванню Китаю.

У ньому зазначалося, що росія залишатиметься "постійною, але керованою" загрозою для східних членів НАТО, і що Пентагон надасть Трампу варіанти "гарантувати військовий та комерційний доступ США до ключової території" у різних частинах світу, включаючи Гренландію.

Трамп заявив на початку цього тижня, що він забезпечив повний та постійний доступ США до Гренландії в угоді з НАТО, Генсек якого заявив, що союзники повинні будуть посилити свої зобов'язання щодо безпеки в Арктиці, щоб відбити загрози з боку росії та Китаю.

Угода Трампа по Гренландії вимагає швидких дій щодо безпеки в Арктиці, це не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України - Рютте