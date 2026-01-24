Пентагон змінює стратегію стримування КНДР, обіцяє "залишатися залученим" у Європі

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 3766 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 13867 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 29805 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 30433 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 28206 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25393 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 46686 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 42028 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21152 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 27762 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зимова стихія в Азії: Щонайменше 20 людей загинули через снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані23 січня, 23:31 • 4468 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23 січня, 23:49 • 10514 перегляди
170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"24 січня, 00:10 • 8344 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 18086 перегляди
У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE24 січня, 00:50 • 3936 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 46686 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 64910 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 84174 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 79673 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 81150 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Ґренландія
Харків
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 26824 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 26313 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 40749 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 55783 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 50034 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-59
Шахед-136

Пентагон змінює стратегію стримування КНДР, обіцяє "залишатися залученим" у Європі

Київ • УНН

 • 1156 перегляди

Пентагон планує зменшити свою роль у стримуванні Північної Кореї, передаючи основну відповідальність Південній Кореї. Це може призвести до скорочення американських військ на Корейському півострові.

Пентагон змінює стратегію стримування КНДР, обіцяє "залишатися залученим" у Європі

Пентагон передбачає "більш обмежену" роль у стримуванні Північної Кореї, при цьому на Південну Корею лягає основна відповідальність за це завдання, згідно з політичним документом, опублікованим у п'ятницю, що може призвести до скорочення американських військ на Корейському півострові, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Південна Корея розміщує близько 28 500 американських військовослужбовців у межах спільної оборони від військової загрози з боку Північної Кореї, а Сеул збільшив свій оборонний бюджет на 7,5% на цей рік.

"Південна Корея здатна взяти на себе основну відповідальність за стримування Північної Кореї за критичної, але більш обмеженої підтримки США", - ідеться у 25-сторінковому документі Національної оборонної стратегії США, який визначає політику Пентагону.

"Цей зсув у балансі відповідальності відповідає зацікавленості Америки в оновленні позиції американських військ на Корейському півострові", - ідеться у документі.

В останні роки офіційні особи США висловлювали бажання зробити американські війська в Південній Кореї більш гнучкими, щоб потенційно діяти за межами Корейського півострова у відповідь на ширший спектр загроз, таких як захист Тайваню та стримування зростаючого військового впливу Китаю, пише видання.

Південна Корея чинила опір ідеї зміни ролі американських військ, але протягом останніх 20 років працювала над розширенням своїх оборонних можливостей з метою взяти на себе командування об'єднаними силами США та Південної Кореї під час війни. Південна Корея має 450 000 військовослужбовців.

За словами американського чиновника, головний політичний чиновник Пентагону Елбрідж Колбі має відвідати Азію наступного тижня і, як очікується, відвідає Південну Корею.

Що ще передбачається

У широкомасштабному документі, який публікує кожна нова адміністрація, йдеться, що пріоритетом Пентагону є захист батьківщини. У документі йдеться, що в Індо-Тихоокеанському регіоні Пентагон зосереджений на тому, щоб Китай не міг домінувати над Сполученими Штатами або союзниками США.

"Це не вимагає зміни режиму чи якоїсь іншої екзистенційної боротьби. Швидше, можливий гідний мир на умовах, вигідних для американців, але які Китай також може прийняти та за яких може жити", - ідеться в документі, без згадки Тайваню.

Китай стверджує, що демократично керований Тайвань є його власною територією, і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом. Тайвань відкидає претензії Пекіна на суверенітет і каже, що лише народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.

Документ Пентагону базується на Стратегії національної безпеки президента США Дональда Трампа, опублікованій минулого року, у якій йдеться, що Сполучені Штати відновлять своє домінування в Західній півкулі, нарощуватимуть військову міць в Індо-Тихоокеанському регіоні та, можливо, переоцінять свої відносини з Європою.

Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки05.12.25, 13:18 • 4254 перегляди

Президент Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати мають "армаду", що прямує до Ірану, але сподівається, що йому не доведеться її використовувати, поновивши попередження Тегерану про небезпеку вбивства протестувальників або відновлення його ядерної програми. Розгортання військ на Близькому Сході розширює можливості, доступні Трампу, як для кращого захисту американських військ у регіоні в момент високої напруженості, так і для вжиття будь-яких додаткових військових дій після удару по іранських ядерних об'єктах у червні. У документі Пентагону йдеться, що хоча Іран зазнав невдач в останні місяці, він прагне відновити свої збройні сили, а Тегеран залишає відкритою можливість того, що він може "спробувати знову отримати ядерну зброю". Навіть з огляду на те, що американські війська прямують до регіону, у документі йдеться, що Ізраїль є "зразковим союзником" і може отримати додаткові можливості для самооборони. Сполучені Штати мають часом напружені відносини з Ізраїлем через війну в Газі, зазначає видання.

Щодо Європи

Стратегія національної безпеки Трампа минулого року викликала обурення європейців після того, як у ній було заявлено, що Європа зіткнулася з "цивілізаційним стиранням" і одного дня може втратити свій статус надійного союзника США.

Стратегічний документ Пентагону був більш стриманим щодо європейських союзників, зазначаючи, що, хоча Сполучені Штати залишатимуться залученими у Європі, вони надаватимуть пріоритет захисту Сполучених Штатів та стримуванню Китаю.

У ньому зазначалося, що росія залишатиметься "постійною, але керованою" загрозою для східних членів НАТО, і що Пентагон надасть Трампу варіанти "гарантувати військовий та комерційний доступ США до ключової території" у різних частинах світу, включаючи Гренландію.

Трамп заявив на початку цього тижня, що він забезпечив повний та постійний доступ США до Гренландії в угоді з НАТО, Генсек якого заявив, що союзники повинні будуть посилити свої зобов'язання щодо безпеки в Арктиці, щоб відбити загрози з боку росії та Китаю.

Угода Трампа по Гренландії вимагає швидких дій щодо безпеки в Арктиці, це не призведе до виснаження ресурсів на підтримку України - Рютте22.01.26, 14:58 • 4254 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ядерна зброя
Державний бюджет
Елбридж Колбі
Ґренландія
Ізраїль
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Північна Корея
Тайвань
Південна Корея
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Іран