Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки

$42.180.02
49.230.00
uken
11:17 • 36 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
08:37 • 4340 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 13333 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 27636 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 38518 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 34843 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 58081 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 33690 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 55913 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24354 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.7м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна на межі демографічного колапсу: населення скоротиться до 25 мільйонів до 2051 року - Reuters5 грудня, 01:33 • 17452 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів5 грудня, 02:35 • 21604 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей5 грудня, 03:32 • 25940 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу5 грудня, 04:03 • 21690 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 19074 перегляди
Публікації
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?11:17 • 28 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 19112 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 58076 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 44266 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 55912 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Урсула фон дер Ляєн
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Бельгія
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому06:50 • 9764 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 20296 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 34220 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 34631 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 79120 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
ChatGPT

Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки

У Сполучених Штатах Америки представили оновлену стратегію національної безпеки. Головною її стратегією є відновлення "дружніх і стабільних" відносин з росією, припинення війни в Україні і недопущення "подальшого розширення" НАТО, повідомляє УНН з посиланням на Білий дім.

Деталі

Інші ключові позиції документу виглядають так:

  • Вашингтон хоче, щоб Європа самостійно посилювала власну оборону;
    • Адміністрація США визнає наявність "конфлікту позицій" з європейськими чиновниками;
      • Індо-Тихоокеанський регіон визначено одним із ключових геополітичних і економічних напрямів XXI століття;
        • У торгівлі з Китаєм США пропонують зосередитися лише на товарах, що не мають стратегічного значення.

          Нагадаємо

          Європейські лідери звернулися з суворим попередженням до президента України Володимира Зеленського : не піддаватися вимогам росії без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США.

          Водночас США закликали країни Європи заблокувати плани щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки величезного кредиту Україні.

          Євген Устименко

          ПолітикаНовини Світу
          Війна в Україні
          Білий дім
          НАТО
          Вашингтон
          Європа
          Китай
          Володимир Зеленський
          Сполучені Штати Америки
          Україна