Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки

У Сполучених Штатах Америки представили оновлену стратегію національної безпеки. Головною її стратегією є відновлення "дружніх і стабільних" відносин з росією, припинення війни в Україні і недопущення "подальшого розширення" НАТО, повідомляє УНН з посиланням на Білий дім.

Деталі

Інші ключові позиції документу виглядають так:

Вашингтон хоче, щоб Європа самостійно посилювала власну оборону;

Адміністрація США визнає наявність "конфлікту позицій" з європейськими чиновниками;

Індо-Тихоокеанський регіон визначено одним із ключових геополітичних і економічних напрямів XXI століття;

У торгівлі з Китаєм США пропонують зосередитися лише на товарах, що не мають стратегічного значення.

Нагадаємо

Європейські лідери звернулися з суворим попередженням до президента України Володимира Зеленського : не піддаватися вимогам росії без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США.

Водночас США закликали країни Європи заблокувати плани щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки величезного кредиту Україні.