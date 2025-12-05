Відновлення відносин з рф, припинення війни в Україні, недопущення "розширення" НАТО: США представили нову стратегію нацбезпеки
Київ • УНН
Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.
Деталі
Інші ключові позиції документу виглядають так:
- Вашингтон хоче, щоб Європа самостійно посилювала
власну оборону;
- Адміністрація США визнає наявність "конфлікту
позицій" з європейськими чиновниками;
- Індо-Тихоокеанський регіон визначено одним із
ключових геополітичних і економічних напрямів XXI століття;
- У торгівлі з Китаєм США пропонують зосередитися лише
на товарах, що не мають стратегічного значення.
Нагадаємо
Європейські лідери звернулися з суворим попередженням до президента України Володимира Зеленського : не піддаватися вимогам росії без залізобетонних зобов'язань щодо безпеки з боку США.
Водночас США закликали країни Європи заблокувати плани щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки величезного кредиту Україні.