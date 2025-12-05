$42.180.02
США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 16 перегляди

США намагаються заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки кредиту Україні. Вашингтон вважає, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом та Москвою.

США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо кредиту з використанням активів рф для України - Bloomberg

США лобіювали кілька країн Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки величезного кредиту Україні, з посиланням на слова європейських дипломатів, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами дипломатів, американські офіційні особи "стверджували перед державами-членами блоку, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом та москвою і не повинні використовуватися для продовження війни".

Вашингтон, як зазначає видання, розглядав російські активи як частину своїх пропозицій щодо уможливлення мирних переговорів з москвою та припускав, що їх можна було б використовувати для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США. Мирний план США з 28 пунктів був змінений з моменту його появи минулого місяця, але активи залишаються одним з ключових каменів спотикання, поряд зі статусом українських територій та наданням Україні надійних гарантій безпеки, кажуть деякі джерела.

Європейські лідери наполягають на тому, що використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти здебільшого зберігаються в Європі.

"Немає жодної можливості залишити гроші, які ми мобілізуємо, США", – заявив у четвер канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Американський уряд це знає, і це також переговорна позиція німецького уряду, - сказав він. - Це також консенсус на європейському рівні. Немає абсолютно жодних розбіжностей у думках щодо цього. Ці гроші повинні надходити до України – вони повинні допомагати Україні".

План ЄС щодо використання активів стикається також з внутрішнім опором, зокрема з боку Бельгії, де зберігається більшість коштів.

Мерц у п'ятницю вирушить до Брюсселя для переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб спробувати зламати опір Бельгії плану ЄС.

Мерц скасував поїздку до Норвегії заради переговорів у Бельгії щодо російських активів для кредиту Україні04.12.25, 16:44 • 2624 перегляди

Мерц, який був рішучим прихильником використання російських активів для допомоги Україні, заявив журналістам, що він "дуже серйозно" ставиться до занепокоєнь бельгійського прем'єра і що він спробує розглянути їх на п'ятничній зустрічі.

"Я не хочу його вговорювати, а радше переконати його, - сказав він на пресконференції в четвер увечері в Берліні після переговорів з німецькими регіональними лідерами. - Якщо ми підемо цим шляхом, ми зробимо це, щоб допомогти Україні, можливо, протягом наступних двох-трьох років".

Бельгія стверджує, що вона ще не отримала достатніх гарантій того, що її не залишать на самоті, щоб оплачувати будь-які майбутні рахунки, якщо москва виграє будь-які майбутні претензії щодо повернення активів. Також зазначається, що використання заморожених коштів відкриє Європу та її компанії для російських санкцій, пише видання.

Національний бюджет Бельгії отримав сотні мільйонів євро податкових надходжень від заморожених коштів, хоча стверджується, що ці гроші використовуються для надання допомоги Україні.

У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico28.11.25, 12:44 • 23063 перегляди

Поточне відхилення Бельгією цього плану залишається головною перешкодою для його схвалення напередодні саміту лідерів ЄС пізніше цього місяця, де блок прагнутиме затвердити пропозиції.

ЄС запропонував підтримати кредит за допомогою бюджету блоку або через двосторонні гарантії держав-членів. Активи залишатимуться замороженими, і Україна повинна буде повернути його лише в тому випадку, якщо росія погодиться фінансувати відбудову країни та компенсувати їй збитки, завдані війною.

Окрім Бельгії, Угорщина виступає проти цих планів, а Словаччина заявила, що не підтримуватиме пропозиції, які надають Україні військову підтримку. Схвалення вимагатиме лише кваліфікованої більшості держав-членів.

Доповнення

Цього тижня ЄС запропонував використати заморожені активи для підтримки кредиту обсягом 90 мільярдів євро (105 мільярдів доларів США) для покриття економічних та військових потреб України протягом наступних двох років. На території ЄС є близько 210 мільярдів євро заморожених російських активів, і з 2028 року може бути використано більше з них, пише видання.

Єврокомісія також запропонувала можливість випуску спільного боргу ЄС у випадку, якщо вони не зможуть досягти згоди щодо використання заморожених активів. Але держави-члени блоку, включаючи Німеччину, відкидають цю ідею, а той факт, що вона вимагає одноголосності, робить її малоймовірною, зазначає видання.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 75296 переглядiв

Юлія Шрамко

