США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов РФ для Украины - Bloomberg

$42.180.02
49.230.00
ukenru
08:37 • 1636 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 10240 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 24963 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 36013 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 32741 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 55147 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 32802 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53913 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24123 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23265 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
87%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 15499 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 19401 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 23785 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру04:03 • 19627 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 15640 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 15690 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 55146 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 42317 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 53913 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 59476 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Андрей Сибига
Тимур Миндич
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 8068 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 19406 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 33289 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 33823 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78333 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
The New York Times

США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов РФ для Украины - Bloomberg

Киев • УНН

 • 14 просмотра

США пытаются заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки кредита Украине. Вашингтон считает, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов РФ для Украины - Bloomberg

США лоббировали несколько стран Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине, со ссылкой на слова европейских дипломатов, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам дипломатов, американские официальные лица "утверждали перед государствами-членами блока, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны".

Вашингтон, как отмечает издание, рассматривал российские активы как часть своих предложений по обеспечению мирных переговоров с Москвой и предполагал, что их можно было бы использовать для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США. Мирный план США из 28 пунктов был изменен с момента его появления в прошлом месяце, но активы остаются одним из ключевых камней преткновения, наряду со статусом украинских территорий и предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, говорят некоторые источники.

Европейские лидеры настаивают на том, что использование активов является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе.

"Нет никакой возможности оставить деньги, которые мы мобилизуем, США", – заявил в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Американское правительство это знает, и это также переговорная позиция немецкого правительства, - сказал он. - Это также консенсус на европейском уровне. Нет абсолютно никаких разногласий во мнениях по этому поводу. Эти деньги должны поступать в Украину – они должны помогать Украине".

План ЕС по использованию активов сталкивается также с внутренним сопротивлением, в частности со стороны Бельгии, где хранится большинство средств.

Мерц в пятницу отправится в Брюссель для переговоров с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы попытаться сломить сопротивление Бельгии плану ЕС.

Мерц отменил поездку в Норвегию ради переговоров в Бельгии по российским активам для кредита Украине04.12.25, 16:44 • 2624 просмотра

Мерц, который был решительным сторонником использования российских активов для помощи Украине, заявил журналистам, что он "очень серьезно" относится к опасениям бельгийского премьера и что он попытается рассмотреть их на пятничной встрече.

"Я не хочу его уговаривать, а скорее убедить его, - сказал он на пресс-конференции в четверг вечером в Берлине после переговоров с немецкими региональными лидерами. - Если мы пойдем этим путем, мы сделаем это, чтобы помочь Украине, возможно, в течение следующих двух-трех лет".

Бельгия утверждает, что она еще не получила достаточных гарантий того, что ее не оставят в одиночестве, чтобы оплачивать любые будущие счета, если Москва выиграет любые будущие претензии по возврату активов. Также отмечается, что использование замороженных средств откроет Европу и ее компании для российских санкций, пишет издание.

Национальный бюджет Бельгии получил сотни миллионов евро налоговых поступлений от замороженных средств, хотя утверждается, что эти деньги используются для оказания помощи Украине.

В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico28.11.25, 12:44 • 23063 просмотра

Текущее отклонение Бельгией этого плана остается главным препятствием для его одобрения накануне саммита лидеров ЕС позднее в этом месяце, где блок будет стремиться утвердить предложения.

ЕС предложил поддержать кредит с помощью бюджета блока или через двусторонние гарантии государств-членов. Активы будут оставаться замороженными, и Украина должна будет вернуть его только в том случае, если Россия согласится финансировать восстановление страны и компенсировать ей ущерб, нанесенный войной.

Помимо Бельгии, Венгрия выступает против этих планов, а Словакия заявила, что не будет поддерживать предложения, которые предоставляют Украине военную поддержку. Одобрение потребует лишь квалифицированного большинства государств-членов.

Дополнение

На этой неделе ЕС предложил использовать замороженные активы для поддержки кредита объемом 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов США) для покрытия экономических и военных потребностей Украины в течение следующих двух лет. На территории ЕС есть около 210 миллиардов евро замороженных российских активов, и с 2028 года может быть использовано больше из них, пишет издание.

Еврокомиссия также предложила возможность выпуска совместного долга ЕС в случае, если они не смогут достичь согласия по использованию замороженных активов. Но государства-члены блока, включая Германию, отвергают эту идею, а тот факт, что она требует единогласия, делает ее маловероятной, отмечает издание.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 75295 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Барт Де Вевер
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Германия
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина