США призвали европейцев выступить против плана ЕС по кредиту с использованием активов РФ для Украины - Bloomberg

США лоббировали несколько стран Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки огромного кредита Украине, со ссылкой на слова европейских дипломатов, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам дипломатов, американские официальные лица "утверждали перед государствами-членами блока, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны".

Вашингтон, как отмечает издание, рассматривал российские активы как часть своих предложений по обеспечению мирных переговоров с Москвой и предполагал, что их можно было бы использовать для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США. Мирный план США из 28 пунктов был изменен с момента его появления в прошлом месяце, но активы остаются одним из ключевых камней преткновения, наряду со статусом украинских территорий и предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, говорят некоторые источники.

Европейские лидеры настаивают на том, что использование активов является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном хранятся в Европе.

"Нет никакой возможности оставить деньги, которые мы мобилизуем, США", – заявил в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Американское правительство это знает, и это также переговорная позиция немецкого правительства, - сказал он. - Это также консенсус на европейском уровне. Нет абсолютно никаких разногласий во мнениях по этому поводу. Эти деньги должны поступать в Украину – они должны помогать Украине".

План ЕС по использованию активов сталкивается также с внутренним сопротивлением, в частности со стороны Бельгии, где хранится большинство средств.

Мерц в пятницу отправится в Брюссель для переговоров с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы попытаться сломить сопротивление Бельгии плану ЕС.

Мерц, который был решительным сторонником использования российских активов для помощи Украине, заявил журналистам, что он "очень серьезно" относится к опасениям бельгийского премьера и что он попытается рассмотреть их на пятничной встрече.

"Я не хочу его уговаривать, а скорее убедить его, - сказал он на пресс-конференции в четверг вечером в Берлине после переговоров с немецкими региональными лидерами. - Если мы пойдем этим путем, мы сделаем это, чтобы помочь Украине, возможно, в течение следующих двух-трех лет".

Бельгия утверждает, что она еще не получила достаточных гарантий того, что ее не оставят в одиночестве, чтобы оплачивать любые будущие счета, если Москва выиграет любые будущие претензии по возврату активов. Также отмечается, что использование замороженных средств откроет Европу и ее компании для российских санкций, пишет издание.

Национальный бюджет Бельгии получил сотни миллионов евро налоговых поступлений от замороженных средств, хотя утверждается, что эти деньги используются для оказания помощи Украине.

Текущее отклонение Бельгией этого плана остается главным препятствием для его одобрения накануне саммита лидеров ЕС позднее в этом месяце, где блок будет стремиться утвердить предложения.

ЕС предложил поддержать кредит с помощью бюджета блока или через двусторонние гарантии государств-членов. Активы будут оставаться замороженными, и Украина должна будет вернуть его только в том случае, если Россия согласится финансировать восстановление страны и компенсировать ей ущерб, нанесенный войной.

Помимо Бельгии, Венгрия выступает против этих планов, а Словакия заявила, что не будет поддерживать предложения, которые предоставляют Украине военную поддержку. Одобрение потребует лишь квалифицированного большинства государств-членов.

Дополнение

На этой неделе ЕС предложил использовать замороженные активы для поддержки кредита объемом 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов США) для покрытия экономических и военных потребностей Украины в течение следующих двух лет. На территории ЕС есть около 210 миллиардов евро замороженных российских активов, и с 2028 года может быть использовано больше из них, пишет издание.

Еврокомиссия также предложила возможность выпуска совместного долга ЕС в случае, если они не смогут достичь согласия по использованию замороженных активов. Но государства-члены блока, включая Германию, отвергают эту идею, а тот факт, что она требует единогласия, делает ее маловероятной, отмечает издание.

