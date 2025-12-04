Мерц отменил поездку в Норвегию ради переговоров в Бельгии по российским активам для кредита Украине

$42.200.13
49.230.04
ukenru
12:31 • 7450 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 18101 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 12577 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 14397 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
09:37 • 15434 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 25096 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 41724 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35642 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45585 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 61033 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.2м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни4 декабря, 05:23 • 23945 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 31468 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 15867 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 16434 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 12186 просмотра
публикации
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 12357 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 18108 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 31673 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 61033 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 52281 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Бельгия
Китай
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 1322 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 16575 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 23572 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 68393 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 71412 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Financial Times
Дипломатка

Мерц отменил поездку в Норвегию ради переговоров в Бельгии по российским активам для кредита Украине

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло, чтобы убедить Бельгию поддержать "репарационный кредит" Украине на 165 миллиардов евро. Кредит предлагается обеспечить за счет замороженных российских государственных активов, находящихся в Бельгии.

Мерц отменил поездку в Норвегию ради переговоров в Бельгии по российским активам для кредита Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель в пятницу на частный ужин, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине в размере 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Канцлер Фридрих Мерц завтра вечером отправится в Бельгию на ужин, чтобы приватно поговорить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – сообщил представитель правительства Германии изданию.

Мерц отменил свои планы поездки в Осло, чтобы совершить поездку в столицу ЕС после того, как Еврокомиссия предложила финансовый пакет для финансирования обороны Украины от российских войск. Время имеет решающее значение, указывает издание.

ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения03.12.25, 15:24 • 61032 просмотра

Де Вевер продолжает выступать против этой инициативы, поскольку львиная доля активов находится под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear. Он опасается, что россия применит меры возмездия против Бельгии как дома, так и за рубежом, и требует железных финансовых гарантий от столиц ЕС, прежде чем он даже будет рассматривать возможность поддержки предложения Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен: "почти все" опасения Бельгии в случае "репарационного кредита" для Украины учтены03.12.25, 15:36 • 2672 просмотра

Лидеры ЕС должны обсудить инициативу в Брюсселе 18 декабря. Неудача в достижении соглашения может заставить правительства ЕС использовать деньги налогоплательщиков для обеспечения финансирования Украины.

Несмотря на это, де Вевера придется убеждать, что фон дер Ляйен хорошо знает после собственных убедительных переговоров с бельгийским лидером, которые не смогли его убедить.

Де Вевер не только хочет существенных гарантий, которые можно выплатить в любой момент, но и требует, чтобы другие финансовые учреждения, владеющие российскими государственными активами по всему блоку, соответствовали тем же стандартам, что и Euroclear.

Страны ЕС отвергают гарантию Бельгии по кредиту за счет активов рф в виде "незаполненного чека" - Politico02.12.25, 08:35 • 3206 просмотров

Бельгийцы также боятся, что армия кремлевских юристов подаст в суд на правительство и Euroclear на основе двустороннего инвестиционного договора, который страна подписала с Советским Союзом в 1989 году. Бывший российский президент дмитрий медведев неоднократно угрожал этим.

Еврокомиссия неоднократно преуменьшала предполагаемые юридические риски Бельгии, но ей понадобится поддержка де Вевера, прежде чем продолжать реализацию плана. Дипломаты уже начали изучать юридический текст Еврокомиссии, чтобы успокоить бельгийцев до 18 декабря. Мерц также стремится внести свой вклад.

"Я полностью понимаю, что в частности бельгийское правительство, в стране которого находится значительная часть замороженных активов, не может полагаться исключительно на политические обязательства", – написал немецкий лидер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung после того, как Еврокомиссия предложила юридический текст, лежащий в основе репарационного займа.

"Эти обсуждения должны начаться немедленно и быстро завершиться", – добавил он.

В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico28.11.25, 12:44 • 23048 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Euroclear
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Брюссель
Бельгия
Урсула фон дер Ляйен
Украина