Мерц отменил поездку в Норвегию ради переговоров в Бельгии по российским активам для кредита Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил поездку в Осло и прибудет в Брюссель в пятницу на частный ужин, чтобы убедить руководство Бельгии поддержать "репарационный кредит" Украине в размере 165 миллиардов евро, используя денежную стоимость замороженных российских государственных активов, находящихся на бельгийской земле, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Канцлер Фридрих Мерц завтра вечером отправится в Бельгию на ужин, чтобы приватно поговорить с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", – сообщил представитель правительства Германии изданию.

Мерц отменил свои планы поездки в Осло, чтобы совершить поездку в столицу ЕС после того, как Еврокомиссия предложила финансовый пакет для финансирования обороны Украины от российских войск. Время имеет решающее значение, указывает издание.

Де Вевер продолжает выступать против этой инициативы, поскольку львиная доля активов находится под управлением брюссельского финансового депозитария Euroclear. Он опасается, что россия применит меры возмездия против Бельгии как дома, так и за рубежом, и требует железных финансовых гарантий от столиц ЕС, прежде чем он даже будет рассматривать возможность поддержки предложения Еврокомиссии.

Лидеры ЕС должны обсудить инициативу в Брюсселе 18 декабря. Неудача в достижении соглашения может заставить правительства ЕС использовать деньги налогоплательщиков для обеспечения финансирования Украины.

Несмотря на это, де Вевера придется убеждать, что фон дер Ляйен хорошо знает после собственных убедительных переговоров с бельгийским лидером, которые не смогли его убедить.

Де Вевер не только хочет существенных гарантий, которые можно выплатить в любой момент, но и требует, чтобы другие финансовые учреждения, владеющие российскими государственными активами по всему блоку, соответствовали тем же стандартам, что и Euroclear.

Бельгийцы также боятся, что армия кремлевских юристов подаст в суд на правительство и Euroclear на основе двустороннего инвестиционного договора, который страна подписала с Советским Союзом в 1989 году. Бывший российский президент дмитрий медведев неоднократно угрожал этим.

Еврокомиссия неоднократно преуменьшала предполагаемые юридические риски Бельгии, но ей понадобится поддержка де Вевера, прежде чем продолжать реализацию плана. Дипломаты уже начали изучать юридический текст Еврокомиссии, чтобы успокоить бельгийцев до 18 декабря. Мерц также стремится внести свой вклад.

"Я полностью понимаю, что в частности бельгийское правительство, в стране которого находится значительная часть замороженных активов, не может полагаться исключительно на политические обязательства", – написал немецкий лидер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung после того, как Еврокомиссия предложила юридический текст, лежащий в основе репарационного займа.

"Эти обсуждения должны начаться немедленно и быстро завершиться", – добавил он.

