Мерц скасував поїздку до Норвегії заради переговорів у Бельгії щодо російських активів для кредиту Україні

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло, щоб переконати Бельгію підтримати "репараційний кредит" Україні на 165 мільярдів євро. Кредит пропонується забезпечити за рахунок заморожених російських державних активів, що знаходяться в Бельгії.

Мерц скасував поїздку до Норвегії заради переговорів у Бельгії щодо російських активів для кредиту Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував поїздку в Осло і прибуде до Брюсселя в п'ятницю на приватну вечерю, щоб переконати керівництво Бельгії підтримати "репараційний кредит" Україні обсягом 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських державних активів, що знаходяться на бельгійській землі, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Канцлер Фрідріх Мерц завтра ввечері вирушить до Бельгії на вечерю, щоб приватно поговорити з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", – повідомив речник уряду Німеччини виданню.

Мерц скасував свої плани поїздки до Осло, щоб здійснити поїздку до столиці ЄС після того, як Єврокомісія запропонувала фінансовий пакет для фінансування оборони України від російських військ. Час має вирішальне значення, вказує видання.

ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення03.12.25, 15:24 • 61174 перегляди

Де Вевер продовжує виступати проти цієї ініціативи, оскільки левова частка активів знаходиться під управлінням брюссельського фінансового депозитарію Euroclear. Він побоюється, що росія застосує заходи помсти проти Бельгії як вдома, так і за кордоном, і вимагає залізних фінансових гарантій від столиць ЄС, перш ніж він навіть розглядатиме можливість підтримки пропозиції Єврокомісії.

Фон дер Ляєн: "майже всі" занепокоєння Бельгії у разі "репараційного кредиту" для України враховано03.12.25, 15:36 • 2672 перегляди

Лідери ЄС мають обговорити ініціативу в Брюсселі 18 грудня. Невдача у досягненні угоди може змусити уряди ЄС використовувати гроші платників податків для забезпечення фінансування України.

Попри це, де Вевера доведеться переконувати, що фон дер Ляєн добре знає після власних переконливих переговорів з бельгійським лідером, які не змогли його переконати.

Де Вевер не лише хоче суттєвих гарантій, які можна виплатити в будь-який момент, але й вимагає, щоб інші фінансові установи, що володіють російськими державними активами по всьому блоку, відповідали тим самим стандартам, що й Euroclear.

Країни ЄС відкидають гарантію Бельгії по кредиту за рахунок активів рф у вигляді "незаповненого чека" - Politico02.12.25, 08:35 • 3206 переглядiв

Бельгійці також бояться, що армія кремлівських юристів подасть до суду на уряд і Euroclear на основі двостороннього інвестиційного договору, який країна підписала з Радянським Союзом у 1989 році. Колишній російський президент дмитро медведєв неодноразово погрожував цим.

Єврокомісія неодноразово применшувала передбачувані юридичні ризики Бельгії, але їй знадобиться підтримка де Вевера, перш ніж продовжувати реалізацію плану. Дипломати вже почали вивчати юридичний текст Єврокомісії, щоб заспокоїти бельгійців до 18 грудня. Мерц також прагне зробити свій внесок.

"Я повністю розумію, що зокрема бельгійський уряд, у країні якого знаходиться значна частина заморожених активів, не може покладатися виключно на політичні зобов'язання", – написав німецький лідер у статті для Frankfurter Allgemeine Zeitung після того, як Єврокомісія запропонувала юридичний текст, що лежить в основі репараційної позики.

"Ці обговорення мають розпочатися негайно та швидко завершитися", – додав він.

У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico28.11.25, 12:44 • 23048 переглядiв

Юлія Шрамко

