Країни ЄС відкидають гарантію Бельгії по кредиту за рахунок активів рф у вигляді "незаповненого чека" - Politico

Європейські уряди звинувачують Бельгію у надмірних вимогах щодо захисту у вигляді "незаповненого чека" у випадку, якщо кремль подасть до суду щодо використання 140 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Небажання урядів країн блоку, як повідомляється, може зірвати переговори щодо плану ЄС щодо надання цих заморожених активів Україні перед самітом у грудні.

Європейська комісія перебуває на межі оприлюднення юридичної бази для кредиту у гонці з часом, щоб гарантувати, що військовий бюджет України не спустошиться у квітні, пише видання. Лідери ЄС висловлять свою думку на зустрічі в середині грудня.

"Ми просуваємо нашу роботу для задоволення фінансових потреб України, - написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на X у понеділок. - Ми досягли значного прогресу і плануємо представити наші юридичні пропозиції цього тижня".

Так званий "репараційний кредит" викликає величезні суперечки з урядом Бельгії, оскільки він передбачає використання грошової вартості заморожених російських державних активів на бельгійській землі для фінансування України.

Через побоювання щодо помсти росії, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає на тому, щоб уряди ЄС надали Бельгії фінансові гарантії, що перевищують 140 мільярдів євро, які можна виплатити протягом кількох днів. Він також хоче, щоб термін дії цих гарантій перевищував термін дії санкцій ЄС проти росії.

Хоча європейські уряди готові гарантувати заздалегідь узгоджену суму, вони неохоче погоджуються на те, що вони називають "незаповненим чеком". Чотири дипломати ЄС заявили виданню, що вони не можуть прийняти прохання де Вевера, оскільки це поставить фінансову життєздатність їхньої країни на волю судового рішення, що потенційно може наражати їх на необхідність виплати мільярдів євро через роки після закінчення війни в Україні.

"Якщо [гарантії] нескінченні та безмежні, то в що ми вплутуємось?" - сказав дипломат ЄС. Питання того, наскільки всеохопними мають бути національні гарантії, виявляється одним із найскладніших у переговорах, пише видання.

Для багатьох держав-членів політично важко дати цей незаповнений чек - сказав інший дипломат ЄС.

Однак вони застерігають, що ці захисні механізми навряд чи коли-небудь будуть використані, оскільки схема ЄС є юридично безпечною.

Щоб забезпечити політичну підтримку, Єврокомісія показала деяким послам ЄС розділи своєї юридичної пропозиції, але конкретна сума гарантій залишилася порожньою.

Якщо прогресу не буде, найімовірнішою альтернативою є випуск більшої кількості боргових зобов'язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України. Але ця ідея непопулярна серед більшості урядів ЄС, оскільки вона передбачає використання грошей платників податків - повідомляє видання.

Виступаючи перед журналістами на полях зустрічі міністрів оборони ЄС у вівторок, голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас висловила розуміння скрутного становища Бельгії, але не запропонувала шляху вперед.

"Я не применшую занепокоєння, які має Бельгія, але ми можемо вирішити ці проблеми, взяти їх на себе та працювати над життєздатним рішенням", – сказала вона.

