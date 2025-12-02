Страны ЕС отвергают гарантию Бельгии по кредиту за счет активов РФ в виде «незаполненного чека» - Politico

$42.270.07
Эксклюзив
06:00 • 2590 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 17675 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 32240 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 25308 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 25941 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 26519 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 23211 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23779 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47464 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20740 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News
1 декабря, 23:05 • 9878 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ
2 декабря, 00:09 • 11540 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории
02:19 • 10421 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский
02:53 • 8800 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины
04:03 • 9068 просмотра
публикации
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
06:00 • 2602 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto
1 декабря, 16:00 • 22519 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto
1 декабря, 12:30 • 29536 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы
1 декабря, 09:30 • 38051 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 47468 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит
1 декабря, 10:58 • 25774 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo
1 декабря, 08:53 • 28643 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo
29 ноября, 16:59 • 85445 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении
28 ноября, 02:36 • 61340 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
27 ноября, 06:49 • 77636 просмотра
Страны ЕС отвергают гарантию Бельгии по кредиту за счет активов РФ в виде «незаполненного чека» - Politico

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Европейские правительства обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по защите в случае, если Кремль подаст в суд по поводу использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Это может сорвать переговоры по плану ЕС предоставить эти активы Украине перед саммитом в декабре.

Страны ЕС отвергают гарантию Бельгии по кредиту за счет активов РФ в виде «незаполненного чека» - Politico

Европейские правительства обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по защите в виде "незаполненного чека" в случае, если кремль подаст в суд по поводу использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Нежелание правительств стран блока, как сообщается, может сорвать переговоры по плану ЕС по предоставлению этих замороженных активов Украине перед саммитом в декабре.

Европейская комиссия находится на грани обнародования юридической базы для кредита в гонке со временем, чтобы гарантировать, что военный бюджет Украины не опустошится в апреле, пишет издание. Лидеры ЕС выскажут свое мнение на встрече в середине декабря.

Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico01.12.25, 11:14 • 23779 просмотров

"Мы продвигаем нашу работу для удовлетворения финансовых потребностей Украины, - написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на X в понедельник. - Мы достигли значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе".

Так называемый "репарационный кредит" вызывает огромные споры с правительством Бельгии, поскольку он предусматривает использование денежной стоимости замороженных российских государственных активов на бельгийской земле для финансирования Украины.

Из-за опасений по поводу мести россии, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает на том, чтобы правительства ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие 140 миллиардов евро, которые можно выплатить в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против россии.

Хотя европейские правительства готовы гарантировать заранее согласованную сумму, они неохотно соглашаются на то, что они называют "незаполненным чеком". Четыре дипломата ЕС заявили изданию, что они не могут принять просьбу де Вевера, поскольку это поставит финансовую жизнеспособность их страны на волю судебного решения, что потенциально может подвергать их необходимости выплаты миллиардов евро спустя годы после окончания войны в Украине.

"Если [гарантии] бесконечны и безграничны, то во что мы ввязываемся?" - сказал дипломат ЕС. Вопрос того, насколько всеобъемлющими должны быть национальные гарантии, оказывается одним из самых сложных в переговорах, пишет издание.

Для многих государств-членов политически трудно дать этот незаполненный чек

- сказал другой дипломат ЕС.

Однако они предостерегают, что эти защитные механизмы вряд ли когда-либо будут использованы, поскольку схема ЕС является юридически безопасной.

Чтобы обеспечить политическую поддержку, Еврокомиссия показала некоторым послам ЕС разделы своего юридического предложения, но конкретная сумма гарантий осталась пустой.

Если прогресса не будет, наиболее вероятной альтернативой является выпуск большего количества долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Но эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку она предусматривает использование денег налогоплательщиков

- сообщает издание.

Выступая перед журналистами на полях встречи министров обороны ЕС во вторник, глава внешней политики ЕС Кая Каллас выразила понимание затруднительного положения Бельгии, но не предложила пути вперед.

"Я не преуменьшаю опасения, которые есть у Бельгии, но мы можем решить эти проблемы, взять их на себя и работать над жизнеспособным решением", – сказала она.

Россия должна выплатить Украине компенсацию и возместить ущерб: глава дипломатии ЕС Каллас настаивает на репарационном кредите01.12.25, 17:59 • 3328 просмотров

Юлия Шрамко

