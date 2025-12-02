Страны ЕС отвергают гарантию Бельгии по кредиту за счет активов РФ в виде «незаполненного чека» - Politico

Европейские правительства обвиняют Бельгию в чрезмерных требованиях по защите в виде "незаполненного чека" в случае, если кремль подаст в суд по поводу использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе, сообщает Politico, пишет УНН.

Нежелание правительств стран блока, как сообщается, может сорвать переговоры по плану ЕС по предоставлению этих замороженных активов Украине перед саммитом в декабре.

Европейская комиссия находится на грани обнародования юридической базы для кредита в гонке со временем, чтобы гарантировать, что военный бюджет Украины не опустошится в апреле, пишет издание. Лидеры ЕС выскажут свое мнение на встрече в середине декабря.

"Мы продвигаем нашу работу для удовлетворения финансовых потребностей Украины, - написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на X в понедельник. - Мы достигли значительного прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе".

Так называемый "репарационный кредит" вызывает огромные споры с правительством Бельгии, поскольку он предусматривает использование денежной стоимости замороженных российских государственных активов на бельгийской земле для финансирования Украины.

Из-за опасений по поводу мести россии, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивает на том, чтобы правительства ЕС предоставили Бельгии финансовые гарантии, превышающие 140 миллиардов евро, которые можно выплатить в течение нескольких дней. Он также хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против россии.

Хотя европейские правительства готовы гарантировать заранее согласованную сумму, они неохотно соглашаются на то, что они называют "незаполненным чеком". Четыре дипломата ЕС заявили изданию, что они не могут принять просьбу де Вевера, поскольку это поставит финансовую жизнеспособность их страны на волю судебного решения, что потенциально может подвергать их необходимости выплаты миллиардов евро спустя годы после окончания войны в Украине.

"Если [гарантии] бесконечны и безграничны, то во что мы ввязываемся?" - сказал дипломат ЕС. Вопрос того, насколько всеобъемлющими должны быть национальные гарантии, оказывается одним из самых сложных в переговорах, пишет издание.

Для многих государств-членов политически трудно дать этот незаполненный чек - сказал другой дипломат ЕС.

Однако они предостерегают, что эти защитные механизмы вряд ли когда-либо будут использованы, поскольку схема ЕС является юридически безопасной.

Чтобы обеспечить политическую поддержку, Еврокомиссия показала некоторым послам ЕС разделы своего юридического предложения, но конкретная сумма гарантий осталась пустой.

Если прогресса не будет, наиболее вероятной альтернативой является выпуск большего количества долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. Но эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку она предусматривает использование денег налогоплательщиков - сообщает издание.

Выступая перед журналистами на полях встречи министров обороны ЕС во вторник, глава внешней политики ЕС Кая Каллас выразила понимание затруднительного положения Бельгии, но не предложила пути вперед.

"Я не преуменьшаю опасения, которые есть у Бельгии, но мы можем решить эти проблемы, взять их на себя и работать над жизнеспособным решением", – сказала она.

