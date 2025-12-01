$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 744 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 1398 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 10888 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 10310 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 18105 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 33898 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 46844 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 40643 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 41732 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38552 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
98%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58 • 18356 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 14559 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 21860 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 10590 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto06:15 • 7624 просмотра
публикации
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 822 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 10885 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 18101 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 64915 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 102621 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 2316 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 64915 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 51505 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 67858 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 86762 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фокс Ньюс
Шахед-136

Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico

Киев • УНН

 • 1408 просмотра

Еврокомиссия консультируется с государствами-членами по поводу «репарационного кредита», но Бельгия сопротивляется. Лидеры ЕС должны найти решение до саммита 18-19 декабря, поскольку все варианты имеют слабые стороны.

Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico

Лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения по финансированию для Украины, Еврокомиссия тем временем продолжает консультации по "репарационному кредиту" с государствами-членами, включая Бельгию, которая сопротивляется, и лидеров ЕС ожидает тяжелая работа в ближайшие недели по изучению предложения и попытке найти решение до следующего саммита ЕС 18-19 декабря, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

"Лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения о том, как финансово поддерживать Украину на плаву. Однако, путь впереди выглядит более напряженным, чем когда-либо, поскольку глубина возражений Бельгии относительно использования замороженных активов России становится все более очевидной", - пишет издание.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в комментарии изданию, как указано, "удвоил возражения своего начальника", премьер-министра Барта де Вевера, относительно так называемого "репарационного кредита", нацелившись на лидеров и чиновников, которые настаивают на том, что использование активов России является единственным надежным путем вперед.

Прево заявил, что неспособность ЕС найти четкий способ финансовой поддержки Украины до сих пор является не виной Бельгии, а результатом "упрямства" блока, который настаивает на использовании российских активов, "не зная, как это сделать, и не понимая рисков, связанных с этим".

Прево продолжил описывать "репарационный кредит" как проблему для текущих мирных переговоров, направленных на прекращение войны в Украине: "Сейчас понятно, что эти активы могут играть важную роль в мирном плане… Наши действия не должны создавать препятствий для мирного плана".

Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение28.11.25, 09:30 • 5032 просмотра

На вопрос, все ли еще Еврокомиссия работает над "репарационным кредитом", несмотря на возражения Бельгии, представитель ответил: "Да, как один из вариантов, предложенных в документе о вариантах, представленном президентом Урсулой фон дер Ляйен". Представитель добавил, что "Брюссель продолжает консультации по кредиту с государствами-членами, включая Бельгию".

Это перекликается с комментариями канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил на пресс-конференции в пятницу, что он "понимает озабоченность [Бельгии]… но у нас также есть веские аргументы для достижения общей цели - оказывать как можно большее давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну".

Однако дипломаты и чиновники ЕС, которые общались с изданием в течение выходных, "выразили обеспокоенность по поводу тона, времени и публичного характера письма Де Вевера, а также его настояния на том, что репарационный кредит может стать препятствием для мира". "Он точно имел нотку окончательности", – сказал один дипломат.

"Этот последний аргумент вызывает особое беспокойство, сказали дипломаты, учитывая, что он противоречит стратегии ЕС по усилению давления на Россию и, кажется, согласуется с более дружественной к Москве позицией президента США Дональда Трампа", пишет издание. "Есть члены администрации [США], которые хотят вести бизнес с Россией, - сказал чиновник ЕС. - Этот вопрос с активами им не подходит". На вопрос, связывалась ли Бельгия с Белым домом Трампа относительно кредита, представитель министерства иностранных дел сказал, что они "не имеют информации о таких контактах".

Однако напряженность, как отмечает издание, только усиливается. Статья, в которой упоминаются пять дипломатов, которые поставили под сомнение то, как Бельгия использует налоговые поступления от активов, была главной темой разговоров в городе в последние дни, отмечает издание. "Каждый дипломат, кроме бельгийских, говорит о деньгах, которые они на этом зарабатывают", - сказал тот же чиновник ЕС.

В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico28.11.25, 12:44 • 22536 просмотров

Такие слухи, как отмечается, должны нависнуть над встречей министров обороны, которую собрали в Брюсселе сегодня утром. Главный дипломат ЕС Кая Каллас будет председательствовать на заседании Совета ЕС по иностранным делам и даст пресс-конференцию в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву), пишет издание.

Глава дипломатии ЕС: эта неделя может стать решающей для дипломатии по войне в Украине01.12.25, 10:52 • 1042 просмотра

Лидеры ЕС сейчас готовятся к тяжелой работе в ближайшие недели, тщательно изучая юридическое предложение Еврокомиссии и пытаясь вовремя найти решение для следующего заседания Европейского совета 18-19 декабря. Все варианты на столе - увеличение долга для Украины; использование бюджета ЕС; и использование активов России - имеют свои слабые стороны. Но неудача - это не вариант

- говорится в публикации.

"Это будет чрезвычайно трудно, - сказал один из дипломатов. - Легкого выхода нет".

"В конце концов, президент Европейского совета Антониу Кошта будет иметь целью обеспечить нахождение решения в декабре", добавил тот же дипломат. "Кошта будет решать, забьет ли мяч в сетку на Евросовете. Вы закрываете дверь и говорите: "Вы не уйдете, пока не найдете решения", - отметил он.

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом28.11.25, 15:56 • 102623 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Бельгия
Урсула фон дер Ляйен
Украина