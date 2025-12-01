Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico

Лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения по финансированию для Украины, Еврокомиссия тем временем продолжает консультации по "репарационному кредиту" с государствами-членами, включая Бельгию, которая сопротивляется, и лидеров ЕС ожидает тяжелая работа в ближайшие недели по изучению предложения и попытке найти решение до следующего саммита ЕС 18-19 декабря, сообщает Politico, пишет УНН.

"Лидеры ЕС готовятся к середине недели рассмотреть юридические предложения о том, как финансово поддерживать Украину на плаву. Однако, путь впереди выглядит более напряженным, чем когда-либо, поскольку глубина возражений Бельгии относительно использования замороженных активов России становится все более очевидной", - пишет издание.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в комментарии изданию, как указано, "удвоил возражения своего начальника", премьер-министра Барта де Вевера, относительно так называемого "репарационного кредита", нацелившись на лидеров и чиновников, которые настаивают на том, что использование активов России является единственным надежным путем вперед.

Прево заявил, что неспособность ЕС найти четкий способ финансовой поддержки Украины до сих пор является не виной Бельгии, а результатом "упрямства" блока, который настаивает на использовании российских активов, "не зная, как это сделать, и не понимая рисков, связанных с этим".

Прево продолжил описывать "репарационный кредит" как проблему для текущих мирных переговоров, направленных на прекращение войны в Украине: "Сейчас понятно, что эти активы могут играть важную роль в мирном плане… Наши действия не должны создавать препятствий для мирного плана".

На вопрос, все ли еще Еврокомиссия работает над "репарационным кредитом", несмотря на возражения Бельгии, представитель ответил: "Да, как один из вариантов, предложенных в документе о вариантах, представленном президентом Урсулой фон дер Ляйен". Представитель добавил, что "Брюссель продолжает консультации по кредиту с государствами-членами, включая Бельгию".

Это перекликается с комментариями канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил на пресс-конференции в пятницу, что он "понимает озабоченность [Бельгии]… но у нас также есть веские аргументы для достижения общей цели - оказывать как можно большее давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну".

Однако дипломаты и чиновники ЕС, которые общались с изданием в течение выходных, "выразили обеспокоенность по поводу тона, времени и публичного характера письма Де Вевера, а также его настояния на том, что репарационный кредит может стать препятствием для мира". "Он точно имел нотку окончательности", – сказал один дипломат.

"Этот последний аргумент вызывает особое беспокойство, сказали дипломаты, учитывая, что он противоречит стратегии ЕС по усилению давления на Россию и, кажется, согласуется с более дружественной к Москве позицией президента США Дональда Трампа", пишет издание. "Есть члены администрации [США], которые хотят вести бизнес с Россией, - сказал чиновник ЕС. - Этот вопрос с активами им не подходит". На вопрос, связывалась ли Бельгия с Белым домом Трампа относительно кредита, представитель министерства иностранных дел сказал, что они "не имеют информации о таких контактах".

Однако напряженность, как отмечает издание, только усиливается. Статья, в которой упоминаются пять дипломатов, которые поставили под сомнение то, как Бельгия использует налоговые поступления от активов, была главной темой разговоров в городе в последние дни, отмечает издание. "Каждый дипломат, кроме бельгийских, говорит о деньгах, которые они на этом зарабатывают", - сказал тот же чиновник ЕС.

Такие слухи, как отмечается, должны нависнуть над встречей министров обороны, которую собрали в Брюсселе сегодня утром. Главный дипломат ЕС Кая Каллас будет председательствовать на заседании Совета ЕС по иностранным делам и даст пресс-конференцию в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву), пишет издание.

Лидеры ЕС сейчас готовятся к тяжелой работе в ближайшие недели, тщательно изучая юридическое предложение Еврокомиссии и пытаясь вовремя найти решение для следующего заседания Европейского совета 18-19 декабря. Все варианты на столе - увеличение долга для Украины; использование бюджета ЕС; и использование активов России - имеют свои слабые стороны. Но неудача - это не вариант - говорится в публикации.

"Это будет чрезвычайно трудно, - сказал один из дипломатов. - Легкого выхода нет".

"В конце концов, президент Европейского совета Антониу Кошта будет иметь целью обеспечить нахождение решения в декабре", добавил тот же дипломат. "Кошта будет решать, забьет ли мяч в сетку на Евросовете. Вы закрываете дверь и говорите: "Вы не уйдете, пока не найдете решения", - отметил он.

