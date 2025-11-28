$42.190.11
Эксклюзив
13:56 • 1504 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 4878 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 3780 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 19546 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
09:41 • 16413 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 16242 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 28091 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 18949 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 17204 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14851 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Бельгия тормозит решение ЕС о передаче замороженных российских активов Украине, опасаясь юридических исков от россии и подрыва доверия к ее финансовым институтам. Это также может повлиять на мирные переговоры с россией, которая может отказаться от диалога.

"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом

В дискуссии вокруг использования замороженных российских активов появляется новый политический контекст. Политолог Станислав Желиховский объяснил журналистке УНН, почему Бельгия тормозит решение ЕС и как это может повлиять на мирные переговоры с россией.

ЕС стремится предоставить Украине репарационный кредит под гарантии будущих выплат россии, однако Бельгия предупреждает о рисках. Особенно остро этот вопрос стоит из-за того, что большинство активов хранится именно на территории Бельгии. Политолог говорит, что ключевым фактором является и внимание Кремля к этому процессу.

Если сейчас Европейский Союз создаст механизм, который автоматически привяжет активы россии к Украине, то такая опция может иметь место. Но Бельгия рискует получить юридические атаки от россии. Это могут быть судебные иски, которые затянутся на годы, в случае, если активы будут конфискованы или пущены в оборот. Это может иметь, собственно, правовые последствия для этой страны 

 – объясняет эксперт.

Бельгия также опасается, что конфискация российских активов может подорвать доверие к ее финансовым институтам. В стране понимают, что подобный шаг может повлиять на инвесторов и другие государства, которые хранят средства в Euroclear. Дополнительным риском является возможность информационных кампаний со стороны россии. Пропагандистские нарративы могут длительное время использовать тему конфискации, что создает давление на руководство Бельгии. 

Бельгия боится выглядеть конфискатором, потому что на ее территории лежат не только российские активы, но и средства разных стран. Это может подорвать ее авторитет и доверие к Euroclear и иметь экономические, правовые и финансовые последствия 

– отмечает политолог.

В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico28.11.25, 12:44 • 13493 просмотра

Вопрос также имеет международное измерение, связанное с перспективами мирного урегулирования. Если активы передадут Украине вне рамок переговоров, россия может отказаться от диалога. Политолог подчеркивает, что москва может использовать это как повод для эскалации или усиления пропаганды. В таком случае поддержка Украины со стороны ЕС может повлиять на динамику военных действий.

россия может просто отказаться от переговоров, и тогда Украина, возможно, получит эти средства, но москва продолжит боевые действия. Плюс – судебные иски, пропаганда, и Бельгия получит негативные последствия для своей репутации 

– подчеркивает эксперт.

Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США27.11.25, 16:12 • 40785 просмотров

Однако, в случае, если эти средства не будут разморожены, то могут быть альтернативы того, как можно усилить Украину именно финансовым путем, не навредив возможному мирному процессу.  Речь идет о создании дополнительных фондов и других финансовых инструментов, которые будут работать как во время войны, так и после ее завершения. Политолог убежден, что партнеры Украины будут искать варианты, которые будут приемлемы для всех государств-членов. В то же время вопрос репараций остается привязанным исключительно к россии как стране-агрессору.

Эти средства – неплохая идея, потому что они уже есть на руках у Европы. Нужно лишь найти механизм, который позволит передать их Украине, избегая рисков и учитывая ход переговорного процесса 

– отмечает политолог.

Политолог также сомневается, что позиция Бельгии в ближайшее время существенно изменится. Он подчеркивает, что ситуация остается чувствительной, ведь практически нет аналогичных прецедентов в современной международной политике. Все будет зависеть от того, как будут развиваться переговоры.

Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение28.11.25, 09:30 • 3966 просмотров

Дополнение

Лидеры ЕС пытались на саммите в прошлом месяце договориться о плане использования 140 миллиардов евро (162 миллиарда долларов) замороженных российских суверенных активов в Европе в качестве кредита для Украины, но не смогли заручиться поддержкой Бельгии, где хранится значительная часть средств.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, надеется учесть обеспокоенность Бельгии в проекте юридического предложения, которое она представит на этой неделе, относительно использования замороженных суверенных активов для поддержки Украины в 2026 и 2027 годах, сообщили чиновники ЕС.

Алла Киосак

