В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Страны ЕС усиливают давление на Бельгию, чтобы она разблокировала 140 миллиардов евро замороженных российских резервов. Бельгию обвиняют в сокрытии информации о налоговых поступлениях, полученных с этих активов.

В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico

Разочарованные страны ЕС усиливают давление на Бельгию, чтобы она разблокировала 140 миллиардов евро замороженных российских резервов, хранящихся в Брюсселе, обвиняя правительство премьер-министра страны Барта Де Вевера в том, что он не полностью раскрывает, что он делает с налоговыми поступлениями от этих замороженных активов, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Европейская комиссия хочет, чтобы 27 стран ЕС согласились направить российские резервы в качестве "репарационного кредита" Украине на решающем заседании Евросовета 18 декабря.

Но премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сопротивляется - и усилил свою оппозицию в четверг вечером - утверждая, что Бельгия окажется "на крючке", если Москва вернет миллиарды.

Премьер Бельгии теперь говорит, что план ЕС по российским активам для Украины может сорвать мирное соглашение28.11.25, 09:30 • 3154 просмотра

Однако пять дипломатов из разных европейских стран пожаловались, что Бельгия, похоже, имеет второстепенную цель в удержании денег России благодаря полученным налогам. Они отметили, что Бельгия нарушает международное обязательство, взятое в прошлом году, раскрыть, что она делает с налогами с замороженных резервов, которые должны быть направлены в Украину

- говорится в публикации.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет25.10.25, 15:00 • 6693 просмотра

Дипломаты заявили, что деньги все еще зачисляются в бюджет Бельгии, что делает невозможным определение того, полностью ли Бельгия выполняет свои обязательства перед Украиной. Бельгия решительно отрицает какие-либо нарушения.

Если Бельгия будет продолжать сопротивляться отправке замороженных средств Украине, отметили дипломаты, "страны-члены ЕС все чаще будут использовать встречи накануне саммита Евросовета, чтобы задать вопрос, получает ли Бельгия прибыль от налоговых поступлений, или задерживает выплаты Украине". Они также спрашивают, "использует ли Бельгия регулярные налоговые поступления для поддержки Украины, как это делают другие европейские страны, или же просто полагается на налоги с российских резервов".

В свете этого постоянного промедления возникает вопрос, действительно ли понятно, что здесь на кону безопасность Европы

- сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

"И учитывая эти данные, есть сомнения относительно того, выполняет ли Бельгия свое обещание отправить свои непредвиденные налоговые поступления в Украину", - отметил он.

Эти деньги трудно отследить, но дипломаты, которые ставят под сомнение эти цифры, используют такие источники, как Кильский институт, который оценивает общие обязательства Бельгии перед Украиной в 3,44 миллиарда евро между началом войны и 31 августа 2025 года. Для сравнения, налог с российских активов только в 2024 году составил 1,7 миллиарда евро.

Бельгии удалось избежать развала правительства на фоне достижения де Вевером бюджетного соглашения24.11.25, 16:55 • 3068 просмотров

Бельгийское правительство отвергло критику дипломатов, заявив, что весь налог, полученный с российских резервов, хранящихся в Euroclear в Брюсселе, был "целевым" для Украины. Оно не дало прямого ответа на вопрос, все ли они уже были уплачены, пишет издание.

"Бельгийское правительство обязалось выделить все доходы от корпоративного налога с процентных доходов по обездвиженным активам России в Euroclear на поддержку Украины, - сказал бельгийский чиновник. - На 2025 год эти доходы в настоящее время оцениваются примерно в 1 миллиард евро".

Бельгийское правительство также настаивало на том, что деньги, выплаченные Украине, поступили из источников федерального правительства Бельгии, помимо налога на активы, пишет издание.

"Помимо полного использования корпоративного налога на непредвиденные прибыли, который полностью используется для военной поддержки Украины, федеральное правительство Бельгии с 2022 года предоставило Украине примерно чуть менее 1 миллиарда евро военной и другой поддержки", – написал бельгийский чиновник в своем заявлении.

Поскольку российские активы хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, бельгийское правительство взимает 25-процентный корпоративный налог на прибыль, полученную от процентов по активам.

"[Это] финансирование полностью предназначено для Украины и направляется на оказание военной поддержки (военное оборудование, обучение и т.д.), а также ограниченных гражданских товаров, таких как машины скорой помощи", – продолжил бельгийский чиновник.

Частично разочарование союзников Бельгии по ЕС заключается в том, что это отсутствие прозрачности должно было быть решено в прошлом году, отмечает издание.

В 2024 году несколько западных стран обвинили бельгийское правительство в использовании части налоговых поступлений от активов для покрытия регулярных бюджетных потребностей. В ответ на эту критику предыдущее правительство Бельгии пообещало перевести налоговые поступления в финансовый инструмент ЕС и G7 для Украины.

"Но Бельгия так и не выполнила этого обещания. На вопрос, почему правительство Бельгии не использует специальный инструмент для обеспечения прозрачности в отношении средств, оно не ответило", - говорится в публикации.

Второй высокопоставленный дипломат ЕС, критиковавший Бельгию, имел объяснение.

"Налоговые поступления уже были частью их внутреннего бюджета, и они не хотели от них отказываться", – сказал посланник.

Еврокомиссия обещает защитить Бельгию касательно российских активов для кредита в €140 млрд для Украины - Politico17.11.25, 14:25 • 2433 просмотра

Юлия Шрамко

