11:59 • 2538 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
10:22 • 8158 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
08:59 • 12310 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
08:45 • 16675 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 14532 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 16818 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 31151 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 48111 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 36998 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 38398 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Международная пресса критикует премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера за якобы срыв европейского проекта использования замороженных российских средств. Бельгия при этом планирует использовать доходы от российских активов для финансирования увеличения военных расходов.

Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Международная пресса не была благосклонна к премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу, которого обвиняют в срыве европейского проекта использования российских средств, замороженных в бельгийском Euroclear, для гарантирования так называемого репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Но Барт Де Вевер непреклонен: "Наличие прочной правовой основы – это не роскошь", пишет бельгийское издание Le Soir в статье о рисках использования российских активов для Бельгии, передает УНН.

Детали

По словам Де Вевера, гарантирование кредита Украине на основе обездвиженных российских активов все еще представляет слишком много рисков для Бельгии.

Премьер Бельгии хочет гарантий от союзников по активам рф в Euroclear для Украины: угрожает блокировкой

"Когда премьер-министр Бельгии спросил за столом Европейского совета, кто готов взять на себя обязательства, "вопрос не был встречен цунами энтузиазма"", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в Европейском Союзе, где многие государства пытаются покрыть свои дефициты, идея взять на себя ответственность за свои национальные бюджеты может некоторых отпугнуть.

Как пишет издание, "для Бельгии это вопрос также бюджетный".

"Проценты, полученные Euroclear от российских активов, не выплачиваются России и не удерживаются компанией (кроме резерва на юридический риск). Эти сверхприбыли попадают в непредвиденный взнос, уплачиваемый Европейскому Союзу за Украину, а также в казну бельгийского государства, поскольку они подлежат налогу на прибыль предприятий в нашей стране. Бельгия планирует использовать эти доходы для частичного финансирования увеличения военных расходов с 2025 по 2029 год – до 1,2 миллиарда ежегодно", - пишет бельгийское издание.

Премьер Бельгии заблокировал использование замороженных активов РФ для Украины - Politico

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Барт Де Вевер
Euroclear
Европейский Союз
Бельгия
Украина