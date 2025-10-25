Премьера Бельгии критикуют за торможение "репарационного кредита": СМИ узнали детали и при чем здесь бельгийский бюджет

Международная пресса не была благосклонна к премьер-министру Бельгии Барту Де Веверу, которого обвиняют в срыве европейского проекта использования российских средств, замороженных в бельгийском Euroclear, для гарантирования так называемого репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Но Барт Де Вевер непреклонен: "Наличие прочной правовой основы – это не роскошь", пишет бельгийское издание Le Soir в статье о рисках использования российских активов для Бельгии, передает УНН.

Детали

По словам Де Вевера, гарантирование кредита Украине на основе обездвиженных российских активов все еще представляет слишком много рисков для Бельгии.

"Когда премьер-министр Бельгии спросил за столом Европейского совета, кто готов взять на себя обязательства, "вопрос не был встречен цунами энтузиазма"", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, в Европейском Союзе, где многие государства пытаются покрыть свои дефициты, идея взять на себя ответственность за свои национальные бюджеты может некоторых отпугнуть.

Как пишет издание, "для Бельгии это вопрос также бюджетный".

"Проценты, полученные Euroclear от российских активов, не выплачиваются России и не удерживаются компанией (кроме резерва на юридический риск). Эти сверхприбыли попадают в непредвиденный взнос, уплачиваемый Европейскому Союзу за Украину, а также в казну бельгийского государства, поскольку они подлежат налогу на прибыль предприятий в нашей стране. Бельгия планирует использовать эти доходы для частичного финансирования увеличения военных расходов с 2025 по 2029 год – до 1,2 миллиарда ежегодно", - пишет бельгийское издание.

