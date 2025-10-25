Прем'єра Бельгії критикують за гальмування "репараційного кредиту": ЗМІ дізналися деталі і при чому тут бельгійський бюджет

Міжнародна преса не була доброзичливою до прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера, якого звинувачують у зриві європейського проекту використання російських коштів, заморожених у бельгійському Euroclear, для гарантування так званого репараційного кредиту Україні обсягом 140 мільярдів євро. Але Барт Де Вевер непохитний: "Наявність міцної правової основи – це не розкіш", пише бельгійське видання Le Soir у статті про ризики використання російських активів для Бельгії, передає УНН.

Деталі

За словами Де Вевера, гарантування кредиту Україні на основі знерухомлених російських активів все ще становить занадто багато ризиків для Бельгії.

"Коли прем'єр-міністр Бельгії запитав за столом Європейської ради, хто готовий взяти на себе зобов'язання, "питання не було зустрінуто з цунамі ентузіазму"", - ідеться у публікації.

Як зазначає видання, у Європейському Союзі, де багато держав намагаються покрити свої дефіцити, ідея взяти на себе відповідальність за свої національні бюджети може деяких відлякати.

Як пише видання, "для Бельгії це питання також бюджетне".

"Відсотки, отримані Euroclear від російських активів, не виплачуються росії і не утримуються компанією (окрім резерву на юридичний ризик). Ці надприбутки потрапляють у непередбачений внесок, що сплачується Європейському Союзу за Україну, а також у скарбницю бельгійської держави, оскільки вони підлягають податку на прибуток підприємств у нашій країні. Бельгія планує використати ці доходи для часткового фінансування збільшення військових витрат з 2025 по 2029 рік – до 1,2 мільярда щорічно", - пише бельгійське видання.

