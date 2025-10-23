Прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених активів рф для України - Politico
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію щодо використання заморожених російських активів на користь України. Це призвело до зупинки планів, над якими чиновники працювали місяцями.
Всупереч очікуванням на прорив відкритті прав на використання мільярдів заморожених активів рф на на користь України, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію. І як пише Politico, плани зрушення у цій справі наразі "в глухому куті", передає УНН.
Деталі
Зміцнення України за рахунок заморожених активів рф - плани, над якими чиновники різних країн працювали місяцями. Останнім часом переговорні делегації мали великі сподівання, що цими днями, в жовтні, буде створено умови для історичного прориву в питанні направлення мільярдів заморожених коштів рф для допомоги Україні.
Однак ці очікування були зруйновані після того, як прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію з цього питання під час закритих переговорів.
Це призвело до того, що плани, над якими чиновники працювали місяцями, "опинилися в глухому куті", - додає видання.
Також Politico пише, що Бельгія, яка є місцем розташування Euroclear і особливо вразлива до юридичних ризиків, пов'язаних з цим планом, закликає до розподілу ризиків і спільної відповідальності за повернення коштів, якщо до цього дійде справа.
Нагадаємо
Президент Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів. Він наголосив, що запропонований механізм є законним і справедливим.
