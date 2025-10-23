Прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених активів рф для України - Politico

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
14:19 • 4188 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16447 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 19579 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19314 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30511 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29099 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25755 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12366 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14824 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16390 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
64%
745мм
Популярнi новини
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 29286 перегляди
США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі23 жовтня, 06:25 • 7606 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo23 жовтня, 07:53 • 18276 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 15376 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 4404 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 30513 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 29100 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 25755 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 34028 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музикант
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 108 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі13:31 • 2036 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 15505 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 34625 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 54331 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Фільм
Financial Times

Прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених активів рф для України - Politico

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію щодо використання заморожених російських активів на користь України. Це призвело до зупинки планів, над якими чиновники працювали місяцями.

Прем'єр Бельгії заблокував використання заморожених активів рф для України - Politico

Всупереч очікуванням на прорив відкритті прав на використання мільярдів заморожених активів рф на на користь України, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію. І як пише Politico, плани зрушення у цій справі наразі "в глухому куті", передає УНН

Деталі

Зміцнення України за рахунок заморожених активів рф - плани, над якими чиновники різних країн працювали місяцями. Останнім часом переговорні делегації мали великі сподівання, що цими днями, в жовтні, буде створено умови для історичного прориву в питанні направлення мільярдів заморожених коштів рф для допомоги Україні.

Однак ці очікування були зруйновані після того, як прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зайняв безкомпромісну позицію з цього питання під час закритих переговорів.

- пише Politico, посилаючись на анонімні джерела у дипломатії. 

Це призвело до того, що плани, над якими чиновники працювали місяцями, "опинилися в глухому куті", - додає видання.

Також Politico пише, що Бельгія, яка є місцем розташування Euroclear і особливо вразлива до юридичних ризиків, пов'язаних з цим планом, закликає до розподілу ризиків і спільної відповідальності за повернення коштів, якщо до цього дійде справа.

Нагадаємо

Президент Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів. Він наголосив, що запропонований механізм є законним і справедливим.

Прем'єр Бельгії хоче гарантій від союзників щодо активів рф у Euroclear для України: погрожує блокуванням23.10.25, 12:23 • 2574 перегляди

Ігор Тележніков

Політика
Війна в Україні
Барт Де Вевер
Euroclear
Бельгія
Україна