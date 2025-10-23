$41.760.01
Зеленський - до тих у ЄС, хто "зволікає" з активами рф для України: запропонований механізм цілком законний, час діяти

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Президент Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів. Він наголосив, що запропонований механізм є законним і справедливим, а кошти можуть бути використані для закупівлі зброї та посилення оборони України.

Зеленський - до тих у ЄС, хто "зволікає" з активами рф для України: запропонований механізм цілком законний, час діяти

Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих, хто "зволікає з рішенням" щодо заморожених російських активів, які хочуть використати для "репараційного кредиту" ЄС для України, вказавши, що запропоноване рішення - "цілком законне і справедливе", і закликав якнайшвидше ухвалити рішення, про що повідомив європейським лідерам на саміті ЄС, пише УНН.

Заморожені російські активи. Запропонований механізм цілком законний і справедливий. Це модель, заснована на ідеї майбутніх репарацій – притягнення агресора до відповідальності за завдані збитки

- сказав Зеленський.

І, зазначив він, звертаючись до лідерів ЄС, "важливо розуміти, що у ваших руках величезні кошти, які можуть підтримати, справді підтримати стійкість України, а також сприяти вашому власному розвитку". "Ми плануємо використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї. Це для мене важливо. І ці гроші можуть допомогти і вам, і нам. Їх також можна використати вже зараз, щоб посилити нас: посилити протиповітряну оборону України, повітряний флот, позиції на передовій. Це означає порятунок життів", - вів далі Глава держави.

Тому кожен, хто зволікає із цим рішенням, не тільки обмежує наш захист, а й уповільнює власний прогрес. Настав час діяти щодо російських активів. І я закликаю вас до повної підтримки

- вказав Зеленський.

"Коли ми говоримо про заморожені російські активи, то їх треба використовувати так, щоб росія зрозуміла: вона платить за власну війну. Тому я прошу вас якнайшвидше ухвалити рішення - російські активи мають повністю використовуватися для захисту від російської агресії", - підкреслив Президент.

Доповнення

Його заява прозвучала після, зокрема, висловлення прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером на початку європейського саміту в Брюсселі критичного ставлення до ідеї використання російських активів, що зберігаються в Euroclear у Брюсселі, для оплати допомоги Україні.

Європейська комісія запропонувала раніше використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України.

Попередньо називалася цифра у 140 млрд євро. Утім, преса дізналася про можливі додаткові 25 мільярдів.

За словами заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована, репараційний кредит ЄС Україні у 140 млрд євро на базі заморожених російських активів може забезпечити 40 млрд євро (46 млрд дол.) з 60 млрд дол. непокритої потреби бюджету України у фінансуванні у 2026-2027 роках, тоді як решта 100 млрд євро підуть на військові потреби.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна