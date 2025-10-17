ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT

$41.640.12
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10302 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14350 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17527 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 12410 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16063 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13980 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15126 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20941 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51200 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
рф збила свій літак під час нічної атаки дронів на Крим - ВМС України17 жовтня, 08:29
Давній союзник путіна запропонував Ілону Маску побудувати тунель через Берингову протоку: озвучені сума і період робітPhoto17 жовтня, 09:52
Орбан забезпечить умови для саміту США-рф у Будапешті, заявили у кремлі17 жовтня, 10:41
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57
Відбивали атаку дронів на окупований Крим: у ВМС уточнили, що російська ППО збила власний Су-30СМ17 жовтня, 11:12
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 07:15
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51200 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 07:53
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 106075 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кір Стармер
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Білий дім
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка
Північний потік
Financial Times

ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

ЄС запропонував використати частину кредиту в 140 млрд євро, забезпеченого замороженими активами рф, для закупівлі американської зброї для України. Це за умови, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у його обороні від москви.

ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT

ЄС запропонував використати частину пропонованого кредиту обсягом 140 млрд євро, забезпеченого замороженими активами росії, для закупівлі американської зброї для України за умови, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у його обороні від москви, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Ця пропозиція, зроблена послам ЄС у п'ятницю, прозвучала на тлі того, як європейські союзники були приголомшені згодою президента США Дональда Трампа зустрітися зі своїм російським колегою в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні в Україні", пише видання.

Європейська комісія планує використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України обсягом 140 млрд євро.

Брюссель розглядає додаткові €25 млрд активів рф по всьому ЄС у межах "репараційного кредиту" для України - Politico17.10.25, 12:35 • 2898 переглядiв

Більшість цього кредиту буде спрямовано на закупівлю зброї, згідно з документом Єврокомісії, який докладно описує структуру кредиту, з яким ознайомилася Financial Times, а також на підтримку оборонної промисловості України та Європи.

Хоча перевагу європейській зброї було запроваджено на прохання Франції, Єврокомісія додала, що "можна передбачити співпрацю… з міжнародними партнерами, які зобов'язуються надати Україні суттєву додаткову підтримку".

Дипломати та офіційні особи ЄС заявили, що "ця пропозиція спрямована на використання великих контрактів на закупівлю зброї для утримання США на своєму боці". Останніми місяцями Трамп змінив свою позицію, дозволивши продаж більшої кількості американської зброї Україні за умови, що за неї заплатять Європа та інші союзники.

Єврокомісія також закликала союзників по G7 та інші країни "активізувати підтримку України поряд із ЄС".

Це може включати повторення "репараційного кредиту" ЄС шляхом мобілізації активів, заморожених у їхніх юрисдикціях - те, що Велика Британія та Канада заявили про свою готовність зробити - а також "надання додаткової підтримки".

Канада та Британія приєднаються до плану ЄС щодо використання $300 млрд активів рф на користь України15.10.25, 17:37 • 2332 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Euroclear
Європейська комісія
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Франція
Велика Британія
Угорщина
Україна
Київ