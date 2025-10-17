ЄС пропонує використати заморожені активи рф для закупівлі американської зброї для України - FT
Київ • УНН
ЄС запропонував використати частину кредиту в 140 млрд євро, забезпеченого замороженими активами рф, для закупівлі американської зброї для України. Це за умови, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у його обороні від москви.
Деталі
"Ця пропозиція, зроблена послам ЄС у п'ятницю, прозвучала на тлі того, як європейські союзники були приголомшені згодою президента США Дональда Трампа зустрітися зі своїм російським колегою в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні в Україні", пише видання.
Європейська комісія планує використати активи російського центробанку, заморожені у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у відповідь на війну для фінансування "репараційного кредиту" для України обсягом 140 млрд євро.
Більшість цього кредиту буде спрямовано на закупівлю зброї, згідно з документом Єврокомісії, який докладно описує структуру кредиту, з яким ознайомилася Financial Times, а також на підтримку оборонної промисловості України та Європи.
Хоча перевагу європейській зброї було запроваджено на прохання Франції, Єврокомісія додала, що "можна передбачити співпрацю… з міжнародними партнерами, які зобов'язуються надати Україні суттєву додаткову підтримку".
Дипломати та офіційні особи ЄС заявили, що "ця пропозиція спрямована на використання великих контрактів на закупівлю зброї для утримання США на своєму боці". Останніми місяцями Трамп змінив свою позицію, дозволивши продаж більшої кількості американської зброї Україні за умови, що за неї заплатять Європа та інші союзники.
Єврокомісія також закликала союзників по G7 та інші країни "активізувати підтримку України поряд із ЄС".
Це може включати повторення "репараційного кредиту" ЄС шляхом мобілізації активів, заморожених у їхніх юрисдикціях - те, що Велика Британія та Канада заявили про свою готовність зробити - а також "надання додаткової підтримки".
